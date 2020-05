Ylämaalla Kari Junnolan yksityisessä puutarhassa kasvaa jopa lauhkeiden sademetsien lajeja – Vierailimme puutarhassa, jossa toistaiseksi kukkii ainakin yksi kielletty laji

Nopealla vilkaisulla piikikäs pensas saattaa näyttää jopa väkivaltaiselta. Kyseessä on pirunnuija, lauhkeiden sademetsien laji, keskellä ylämaalaista yksityistä puutarhaa. Hetkeä aiemmin maanomistaja Kari Junnola on esitellyt pirunnuijan serkkua, seitsensormiaraliaa, joka on ainut Junnolan tiedossa oleva yksilö Etelä-Karjalassa.