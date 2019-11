Eksote selvittää Marja-Liisa Vesterisen toimia hallituksen puheenjohtajana — Vesterinen: "Minuun on kohdistettu perättömiä väitteitä"

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote selvittää hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen (sd.) asemaa ja tekemisiä. Aloite selvityksiin on tullut Eksoten henkilöstöltä.

Vesterinen oli tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja Eksoten valtuuston puheenjohtajiston kuultavana tiistaina.

Eksoten valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka sanoo, että selvitettävänä on, ovatko Vesterisen tavat toimia olleet asiallisia. Hän ei tarkenna, missä yhteydessä toimintatapojen asiallisuutta selvitetään.

Osa Eksoten henkilöstöstä on ollut jo pidempään takajaloillaan Vesterisen toiminnan johdosta. Henkilöstön mukaan hallituksen puheenjohtaja on puuttunut operatiivisiin ja hallinnollisiin asioihin, jotka eivät hänelle kuulu.

Viime kesänä Vesterinen puuttui muun muassa Eksoten lääkäreiden rekrytointikampanjaan peruuttamalla sen. Virallisesti asian hoiti Eksoten virkaa tekevä toimitusjohtaja, mutta tehtävän hän sai tuolloin Vesteriseltä.

Lonka sanoo, että Vesterisen toimista on valittanut useampi henkilö. Valituksia on tullut kesän aikana.

Asia otettiin selvitettäväksi sen jälkeen, kun henkilöstöstä tuli ilmoitus, jonka mukaan asiasta valitetaan eteenpäin Aluehallintovirastolle tai työsuojelupiirille, ellei Eksote tutki tapausta itse.

—En tiedä, olisivatko he ottaneet sitä selvitettäväksi. Sen takia nyt itse tutkimme tätä.

"Kohdistettu perättömiä väitteitä"

Marja-Liisa Vesterinen kommentoi tapausta lyhyesti Etelä-Saimaalle.

—Minuun on kohdistettu perättömiä väitteitä. Tiistaina sain antaa niihin vastineeni. Koen tämän niin, että nyt oli minun vuoroni politiikan kentässä joutua tällaisen kohteeksi.

Vesterinen sanoo, että selvityksen aloittaminen tuli yllätyksenä.

—Jos on jotain tullut, olisi minuakin voitu informoida. Hyvä, että asia on tullut esille ja olen saanut antaa vastaukseni. Eiköhän niistä selviä, mitä on tapahtunut ja mitä ei ole tapahtunut.

Hän ei usko tapauksen vaikuttavan hänen asemaansa.

—Kun itse tiedän, mikä on missäkin asiassa totuus, sanotaan, että jos ei oikeusmurhaa tehdä, ei pitäisi vaikuttaa.

Taina Lonka ei osaa sanoa, millä aikataululla selvitys etenee.

— Kuuleminen on tehty. Nyt mietimme, miten viemme asiaa eteenpäin. Yhtymän hallitus on se, minne tämä pitää seuraavaksi viedä, jos todetaan, että on aihetta.

Vesterisen asema saattaa tulla esille ensi viikolla, kun Eksoten valtuusto on koolla.

Eksote käy parhaillaan yt-neuvotteluja taloutensa kohentamiseksi.

Juttua on muokattu 7.11. kello 13.51. Vaihdettu sana sairaanhoitopiiri sosiaali- ja terveyspiiriksi.

Juttua muokattu 7.11. kello 14.16. Vesterinen on ollut valtuuston kuultavana.

Juttua muokattu 7.11. kello 14.56.