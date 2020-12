Ukonniemen kalaravintolan huutokauppa päättyi: kohteesta ei jätetty yhtään tarjousta

Ukonniemessä tyhjillään olevan kalaravintolan, eli kiinteistö-osakeyhtiö Kalarannan nettihuutokauppa päättyi perjantaina hieman ennen iltakahdeksaa.

Kalaravintolasta ei tehty huutokaupassa yhtään tarjousta. Kiinteistön lähtöhinta oli 380 000 euroa.

Kohdetta myyvän Remaxin yrittäjä Mika Laitinen kertoi torstaina Uutisvuokselle, ettei osaa sanoa mitä sen jälkeen tehdään, jollei kohteesta tule tarjouksia. Hänen mukaansa kohteesta on neuvoteltu monen tahon kanssa.

Ravintolan hinta on hilautunut reippaasti alaspäin. Tämän vuoden heinäkuussa kalaravintolaa myytiin 590 000 eurolla, ja sitä aiemmin 680 000 eurolla.

Kalaranta valmistui Ukonniemeen vuonna 2018, ja se on ollut myynnissä heti alusta lähtien. 296 neliön suuruinen rakennus on tehty lähinnä ravintolakäyttöön: sen yläkerran ravintolasalissa on 52 asiakaspaikkaa, ravintolakeittiö, aulabaari ja katettu terassi. Alakerrasta löytyy kokoustila, saunaosasto, avoterassi, sekä henkilökunnan tilat.

Rakennuksessa ei ole ollut missään vaiheessa ravintolatoimintaa, mutta sitä on vuokrattu yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Muuten rakennus on seisonut tyhjillään.