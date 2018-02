Etelä-Karjalan yrittäjien Jami Holtari: Vesitornin korjauskuluja ei saa jättää yrittäjän harteille — "Toiminnasta ei saa kannattavaa" Vesitornin uusi elämä olisi Lappeenrannan matkailun kannalta hyvä asia, sanoo kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen. Marleena Liikkanen Lappeenrannan vesitorni voi avautua yleisölle, jos joukkorahoituksella kerätään tarpeeksi suuri summa kasaan.

Lappeenrannan vesitornin avaamista yleisölle on spekuloitu vuosia, mutta yrittäjää ei ole löytynyt.



Pitäisikö jo heittää hanskat tiskiin?



Ei, sanoo Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen. Hän ei vielä hautaisi toiveita vesitornin uudesta elämästä.

— Ajattelen, että on hyvä, että asia on tullut esille ja keskusteluun. Yrittäjiltä voi vielä tulla hyvinkin innovatiivisia liikeideoita esiin.



Matkailun kannalta vesitornin henkiin herättäminen olisi Peltosen mielestä merkittävä asia.

— Jos ajatellaan sitä, että maakunnan läpi voi ajaa näkemättä Saimaata, niin sieltä vesitornistahan se hienosti näkyisi.

Peltonen katsoo, että 3 000—4 000 euron kuukausivuokra vesitornin liiketilasta kuulostaa yrittäjälle hankalalta.

— Kun niin monta paikallista yrittäjää on kysytty eikä tekijää ole löytynyt, niin viime kädessä tässä on varmaankin rahasta kysymys.

— Liiketoiminta pitää saada kannattavaksi. Kahvilan tai ravintolan lisäksi pitäisi olla muutakin toimintaa. Mutta mitä se muu toiminta olisi? Tila on kuitenkin melko haastava.

Mutta mitä se muu toiminta olisi? Tila on kuitenkin melko haastava.

Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari katsoo, että vesitornin korjauskustannuksia ei saisi jättää yrittäjän harteille.

— Jos korjauskulut diskontataan vuokriin suoraan, ei toiminnasta saa kannattavaa. Pitäisi toimia kuten Kehruuhuoneen kohdalla, eli kunnostaa paikka ja etsiä yrittäjä, jolle näitä korjaus- ynnä muita kuluja ei lykättäisi.