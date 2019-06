Lappeenrannan Savonkadulla naapurista välitetään — Kolme aktiivista eläkeläistä sai kolmen talon asukkaat yhteen, ulos asunnoista ja yhteisiin puuhiin

Lappeenrantalaiset eläkeläiset perustivat Savonkadulle asukastoimikunnan. Sen tarkoitus on sujuvoittaa asukkaiden arkea ja lisätä turvallisuuden tunnetta.

Johan alkoi tapahtua, kun Lappeenrannan Savonkadulle muutti muutama puuhakas ikäihminen.

Lappeenrantalaiset Heikki Kangasmuukko, Marja-Leena Sirviö ja Esko Kivelä perustivat Lappeenrannan keskustan tuntumaan kolmen talon yhteisen asukastoimikunnan.

Talojen asukkaista suurin osa on yli 65—85-vuotiaita, joten samassa ikähaarukassa olevat Kangasmuukko, Sirviö ja Kivelä ymmärtävät asukkaiden tarpeita.

Kolmikon ideana on sujuvoittaa vanhusten arkea, jututtaa heitä sekä saada heidät ulos asunnoistaan ja taloyhtiön yhteisiin puuhiin mukaan.

Suuri osa vanhusten onnettomuuksista tapahtuu kodin ympäristössä, joten naapurista välittäminen on myös turvallisuuden kannalta järkevää, sanoo asukastoimikunnan puheenjohtajana toimiva Kangasmuukko.

— Meillä on ikämme puolesta sama näkökulma asioihin. Pystymme ajattelemaan keskivertoasukkaiden tavalla.

Asukastoimikunnan ensimmäinen teko oli alkukesän siivoustalkoiden järjestäminen. Kolmen päivän mittainen kesänavaustapahtuma oli menestys.

— Kolme päivää peräjälkeen tuli kiitosta. Ideana oli, että ihmiset saadaan yhteen ja saadaan piha siivottua. Varastoista vietiin ylimääräiset tavarat rompetorille, josta jokainen sai ottaa, mitä halusi, Sirviö sanoo.

Vanhojen ihmisten talossa järjesteltävää riitti. Vuosien varrella vinttikomeroihin kertyneistä romuista tuli aarteita niitä tarvitseville.

Siivouspäivän kokemuksista rohkaistunut asukastoimikunta on järjestänyt myös levyjen ja kirjojen tavaranvaihtopäivän sekä pienen juhannusjuhlan.

Minna Mänttäri Heikki Kangasmuukko (takarivissä keskellä) muutti taloon kuusi vuotta sitten, kun taas Marja-Leena Sirviö (takarivissä vasemmalla) ja Esko Kivelä (takarivissä oikealla) tulivat kadulle viime elokuussa ja lokakuussa. Penkillä istuvat asukkaat Eva Tolvanen, Aili Mäntylä, Auni Piispanen ja Saimi Lehikoinen.

Yhteisiä juhlia ja urheiluvälineitä

Asukastoimikuntien perustamisesta on viime vuosien aikana tullut arkipäivää niin tavallisissa taloyhtiöissä kuin opiskelijoiden asuntoloissa.

Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (Loas) toiminnanjohtaja Joonas Grönlund kertoo, että Loasilla toimii kaksi asukastoimikuntaa. Asukkaat esimerkiksi lainaavat toisilleen työkaluja ja urheiluvälineitä sekä järjestävät juhlia yhdessä.

Myös kaupungin omistama Lappeenrannan asuntopalvelu kannustaa taloja perustamaan asukastoimikuntia. Savonkadun asukastoimikunta on saanut alkunsa asuntopalvelun ehdotuksesta.

Asukastoiminnasta vastaava Sonja Lakka kertoo, että asukastoimikuntien on tarkoitus lisätä viihtyisyyttä, yhteisymmärrystä ja turvallisuuden tunnetta sekä parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

— Olemme saaneet jo hyvää palautetta, sillä esimerkiksi asukastoimikuntien järjestämien talkoiden kautta monet naapurit ovat tulleet tutuiksi. Myös asumisen viihtyvyyteen liittyvät asiat ovat menneet eteenpäin, Lakka sanoo.

Sehän olisi yhteisöllisyydestä pois, jos asuisimme tässä vierekkäin, mutta kuitenkin omissa nurkissamme, toisista välittämättä. — Heikki Kangasmuukko

Savonkadun asukastoimikunta on huolehtinut yhteisöllisyydestä myös silloin, kun iäkkäästä naapurista aika on jättänyt. Menehtyneitä naapureita asukastoimikunta on muistanut muun muassa keräämällä adresseja ja viemällä surunvalittelut muistotilaisuuteen.

— Kun talossa asuu vanhoja ihmisiä, naapureita aina välillä menehtyy. Tämän ikäisinä olemme jo aika irrallamme omista perheistämme, jotka asuvat usein kaukana meistä. Naapureista tulee elämän viimeisiä läheisiä ihmisiä. Sehän olisi yhteisöllisyydestä pois, jos asuisimme tässä vierekkäin, mutta kuitenkin omissa nurkissamme, toisista välittämättä, Kangasmuukko sanoo.