Ruokolahden kunta on tehnyt ratkaisunsa siitä, kumman tarjokkaan kanssa se jatkaa neuvotteluja sote-kiinteistöjensä myynnistä. Vaakakuppi painui Attendon sijasta Mehiläinen hoivapalvelut -osakeyhtiöön.

— Mehiläisen tarjoama kokonaispaketti oli parempi. Heillä oli jo alustavia suunnitelmia kunnan kiinteistöjen jatkokäytölle, kertoo Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallinen.

On myös todennäköistä, että Mehiläinen toteuttaa Ruokolahdelle uudisrakennuksen. Ruokolahden kunta haluaa pitää huolta erityisesti vanhustensa hoiva- ja asumispalveluiden riittävyydestä.

— Myös Attendo olisi ollut valmis uudisrakentamiseen, mutta kokonaisuus ratkaisi, toteaa Sallinen.

Lisää neuvotteluja tammikuussa

Jatkoneuvotteluihin käydään vuodenvaihteen jälkeen. Niissä on mukana kunnan ja Mehiläisen lisäksi myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote). Sallinen arvioi neuvottelujen käynnistyvän tammikuun toisella tai kolmannella viikolla.

— Kyseessä on iso kokonaisuus. Rohkenen väittää, että valmistelussa kestää ainakin helmikuun loppuun.

Sallinen haarukoi, että valtuusto voi tehdä asiassa lopullisen ratkaisun aikaisintaan maaliskuussa.

Mehiläisessä toivotaan, että asiat saadaan sovittua nopeasti.

— Toive on, että rakennustyöt saataisiin käyntiin ensi vuoden alkupuolella, toteaa myyntijohtaja Sami Vaateri Mehiläinen hoivapalveluista.

Uudisrakennus keskeiselle paikalle

Uudisrakennus halutaan Vaaterin mukaan keskeiselle paikalle Ruokolahdella.

— On tärkeää, että asiakkaiden palvelut löytyvät läheltä ja että paikka on omaisille helppo saavuttaa.

Vaateri toteaa, että Ruokolahden kunnan omistuksessa olevat hoitokodit ovat varsin hyvässä kunnossa.

— Tutkimme mahdollisuutta jatkaa niissä jossakin muodossa. Terveysaseman osalta käymme neuvotteluja kunnan kanssa.

Vaaterista uudisrakentaminen on usein parempi vaihtoehto kuin vanhan korjaaminen.

— Silloin saadaan nykyaikaiset ja toimivat tilat.

Juttua päivitetty kello 12.37 Ruokolahden kunnanjohtaja Tuomo Sallisen ja Mehiläinen hoivapalvelut myyntijohtajan Sami Vaaterin kommenteilla.