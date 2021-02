Savitaipaleen lukion opiskelijaryhmä määrättiin karanteeniin loppuviikoksi, oireeton henkilö saattanut tartuttaa koronavirusta koululla toissaviikolla

Koronavirus: Koululla toissaviikon lopulla ollut henkilö on voinut tartuttaa koronavirusta oireettomana. Eksoten mukaan riski laajemmasta leviämisestä on hyvin pieni.

Savitaipaleen lukion yksi opiskelijaryhmä on määrätty karanteeniin 5. helmikuuta saakka. Eksoten tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Sami Raasakka kertoo tiistaina vahvistuneen, että koululla on ollut torstaina ja perjantaina 21.–22. tammikuuta henkilö, joka on voinut oireettomana tartuttaa koronavirusta.

Positiivinen testitulos on nyt vahvistunut.

– Koululla on huolehdittu hyvin maskisuosituksen noudattamisesta, joten tartuntariski on pieni. Varotoimena kuitenkin yksi opetusryhmä siirrettiin pitkän altistumisajan vuoksi etäopetukseen tämän viikon loppuun, ja nyt positiivisen testituloksen vahvistuttua näille nuorille määrätään virallinen karanteeni 5. helmikuuta. asti, Raasakka sanoo.

Hän rauhoittelee, että riski laajempaan taudin leviämiseen vaikuttaisi pieneltä.

Muiden osalta koulutyö jatkuu normaalisti.

– Huolellista oireiden seurantaa ja herkkää testiin hakeutumista luonnollisesti suosittelemme, hän jatkaa.

Rehtori Petri Kyyrä kertoo saaneensa sunnuntaina puhelun Eksotelta. Puhelun jälkeen päätettiin etäopetusmenettelystä yhden lukion ryhmän osalta. Savitaipaleen lukiossa on yhteensä kuusi ryhmää.

Kuvio tarkentui tiistaina.

– Muuten koulukeskuksen toiminta jatkuu ennallaan, Kyyrä sanoo.