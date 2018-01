Nuori turvapaikanhakija menehtyi Konnunsuon säilöönottoyksikössä Vastaava tapaus on sattunut vain kerran aiemmin vastaanottokeskuksen historiassa. Mika Strandén Konnunsuon säilöönottoyksikössä on laajennuksen jälkeen 69 paikkaa. Nyt yksikössä on runsaat 30 palautusta odottavaa turvapaikanhakijaa. Kuvassa yksikön ulkoilutila.

Nuori pohjoisarfikkalainen turvapaikanhakija kuoli tänään sunnuntaina Joutsenon vastaanottokeskuksen säilöönottoyksikössä Konnunsuolla.

Right to live - Stop Deportations -kollektiivi tiedotti sunnuntai-iltana, että nuori mies oli päätynyt epätoivoiseen tekoon, koska halusi mieluummin kuolla Suomessa kuin tulla palautetuksi kotimaahansa.

Vastaanottokeskuksen johtaja Jari Kähkönen ei yksityisyyden suojan takia vahvista miehen kuolintapaa, mutta kertoo, että tieto kuolemasta pitää paikkansa.

Kähkönen kertoo, että tapaus järkytti syvästi niin henkilökuntaa kuin yksikön asukkaitakin.



Stop Deportations -kollektiivin mukaan muut turvapaikanhakijat kokoontuivat tapauksen jälkeen säilöönottoyksikön toimiston eteen vaatimaan henkilökunnalta vastauksia siihen, miksi heitä pidetään vankina.

— Tällaista keskustelua käytiin, Kähkönen myöntää.

Kähkösen mukaan kaikille yksikön asukkaille kerrotaan aina syyt säilöönottoon.

— Kaikki eivät aina ymmärrä lainsäädäntöä, joka taustalla on, hän pahoittelee.

Henkistä apua on tarjolla

Joutsenon vastaanottokeskuksen 25-vuotisen historian aikana keskuksessa on aiemmin tapahtunut yksi vastaava kuolemantapaus ja yksi luonnollinen kuolema, Kähkönen kertoo.



Henkistä apua turvapaikanhakijoille on tarjolla. Säilöönottoyksikössä on oma sairaanhoitaja, jonka kautta halukkaat pääsevät psykiatrin vastaanotolle.

— Myös koko henkilökunnan ammattitaitoa on seurata tilannetta yksikössä ja huomata, jos arjessa selviämiseen tarvitaan tukea.

Turvapaikanhakijoiden halukkuus keskustella ammattiauttajien kanssa vaihtelee. Vastaukset kysymyksiin eivät myöskään aina ole sellaisia, joita turvapaikanhakijat haluavat kuulla.

Säilöönottoyksikössä on tällä hetkellä 33 asukasta. Asukkaat yksikön laajennusosaan alkavat muuttaa sisään ensi viikolla. Kaikkiaan yksikössä on laajennuksen jälkeen 69 paikkaa.