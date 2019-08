Chevroletit ja Buickit tulivat — Lappeenrannan kadut ovat nyt täynnä reteää amerikkalaista silmäkarkkia

Lappeenrannan keskusta täyttyi lauantaina iltapäivällä toinen toistaan komeammista jenkkiautoista. Vuotuiseen Lappeenranta Cruising -tapahtumaan osallistuu tälläkin kertaa amerikkalaisia harrasteautoja enemmän kuin Kauppatorille mahtuu.

— Tähän torille mahtuu suunnilleen 150 autoa, ja se on joka vuosi jäänyt pikkuisen pieneksi. Loput etsivät paikkoja torin ympäriltä. Autojen kokonaismäärä on varmaan parisataa, sanoo Jani Kaljunen ohjatessaan autojen pysäköintia Kauppatorilla.

Minna Mänttäri Jani Kaljunen nojailee vuoden 1956 Buick Specialiin.

Tapahtuman takana on kaksi lappeenrantalaista jenkkiautoharrastajien kerhoa: Borderline Fellows ja King Street Cruisers.

Minna Mänttäri Jukka Vuosalmen vuoden 1931 Ford.

Amerikan ihmeet etenevät paraatina ympäri kaupunkia kello 18.30 alkaen.

Paraatiajo kulkee Snellmanninkadun ja Valtakadun kautta Marian aukiolle. Sieltä matka jatkuu Taipalsaarentielle, Satamatielle, Ainonkadulle, Myllysaareen, keskussairaalan ohi, Kaukaankadulle, Lepolankadulle, Ratakadulle ja Kauppakadulle.

Minna Mänttäri Miia Rinteen Chevrolet Impala vuodelta 1966 erottuu epätavallisen värinsä vuoksi.

— Nämä ovat ennen kaikkea sosiaalisia tapahtumia. Samanhenkiset ihmiset näkevät toisiaan, Kaljunen sanoo.

— Tämä on myös tilaisuus markkinoida tätä harrastusta. Tänne on helppo tulla katselemaan. Täällä on niin monen eri vuosikymmenen autoja. Niistä voi kysellä omistajilta ja tulla fiilistelemään.