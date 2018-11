Ruokolahtelainen Jaakko Hänninen teki ammattilaissopimuksen ranskalaistallin kanssa — Pääsee MM-hopeamitalistin joukkuekaveriksi

Ruokolahtelainen maantiepyöräilijä Jaakko Hänninen on solminut ammattilaissopimuksen ranskalaisen AG2R La Mondialen kanssa. Ranskalaistalli on korkeimman kategorian World Tour -joukkue. Hännisen sopimus astuu voimaan ensi vuoden elokuussa ja se kestää vuoden 2021 loppuun.

Suomessa TWD-Länkeniä edustava Hänninen kiitteli tukijoitaan suomalaisjoukkueensa tiedotteessa.

—On hienoa nähdä miten pienenä poikana aloitetusta harrastuksesta tulee ammatti. Samalla yksi pitkän tähtäimen tavoitteista on täyttynyt. Kiitos kuuluu monelle eri taholle, jotka ovat tukeneet minua urallani tähän asti. Sopimus AG2R La Mondialen kanssa on askel uusiin tuuliin ja olen erittäin motivoitunut tekemään töitä menestyksekkään ammattilaisurani eteen.

Tämän kauden Hänninen, 21, on ajanut ranskalaisessa amatöörijoukkueessa Espoir Cyclisme Saint-Étienne Loireessa. Syyskuussa hän voitti alle 23-vuotiaiden MM-pronssia Innsbruckissa Itävallassa ajetuissa kilpailuissa.

—Tälle vuodelle asetin kaksi tavoitetta. Toinen oli kehittyä fyysisesti pyöräilijänä ja toinen oppia puhumaan ranskaa entistä paremmin. Olen erittäin tyytyväinen siihen että molemmat tavoitteet täyttyivät tänä vuonna. Ranskassa kaksi kautta amatöörinä ajaneena ja ranskalaiseen kulttuuriin tottuneena minulle oli luonnollista valita kaikista eri joukkuevaihtoehdoista AG2R La Mondiale. Ajan vielä tulevan alkukauden ECSEL Saint-Etienne Loiren paidassa ja näin saan vielä aikaa kehittymiselle ammattilaiskisoja fyysisesti helpommissa amatöörikilpailuissa.

Hänninen pääsee uudessa joukkueessaan kovaan ryhmään. AG2R La Mondiale on saavuttanut tänä vuonna 14 voittoa ja joukkueen ykkösmies on Romain Bardet, joka nappasi miesten maantieajon MM-hopeaa. Joukkueen vuosibdjetti on yli 15 miljoonaa euroa, jolla se sijoittuu World Tour -joukkueiden keskikastiin.

Hännisen ammattilaissopimuksesta tiedotti hänen suomalainen joukkueensa TWD Länken.