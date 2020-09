Nuorelle miehelle sakkoja pahoinpitelystä Lappeenrannassa

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut nuoren miehen sakkoihin nuorena henkilönä tehdystä pahoinpitelystä. Mies oli viime joulukuussa Lappeenrannassa lyönyt toista miestä kaksi kertaa avokämmenellä kasvoihin ja kuristanut kurkusta muutaman sekunnin ajan. Tilanteeseen liittyi myös tönimistä.

Seuraamus syyksi luetusta teosta on 30 päiväsakkoa, tekijän tuloilla 180 euroa. Rangaistuksen mittaamisessa on otettu huomioon se, että mies on ollut teon tehdessään alle 18-vuotias.

Käräjäoikeus katsoi terveydenhoitajan lausunnon perusteella, että vaikka uhrin kaulalla oli nirhaumia ja punertavia jälkiä, kudosvaurioita ei syntynyt. Siksi käräjäoikeus katsoi kohtuulliseksi korvaukseksi pahoinpitelyn uhrille kivusta ja särystä sekä tilapäisestä haitasta 300 euroa.

Tuomio on lainvoimainen.