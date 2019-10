Lappeenrannan nuorkauppakamari joutui tällä viikolla tiedottamaan, ettei se pysty järjestämään perinteistä Joulupuu-keräystä. Lahjakeräyksen organisoiminen on iso työ, eikä nuorkauppakamarilta tällä hetkellä löydy riittävästi vapaaehtoisia tekijöitä.

Nuorkauppakamarin ongelma ei ole poikkeuksellinen. Esimerkiksi Pelastakaa lapset ry:n toiminta oli tänä vuonna vaarassa loppua Lappeenrannassa, koska kukaan ei ollut halukas luotsamaan toimintaa hallituksen puheenjohtajana. Epävarma tilanne kesti kuukausia. Nyt ratkaisu näyttäisi löytyneen.

— Meille on löytynyt todella sopiva puheenjohtajaehdokas, jolla on hirmu innostavia ideoita ja suunnitelmia, yhdistyksen väistyvä puheenjohtaja Jenna Ahlberg sanoo.

Puheenjohtajan tehtäviin on lupautunut Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu Linda Brandt-Ahde (kok.). Valintaa ei ole vielä tehty, vaan se varmistuu syyskokouksessa.

Tämä vapaaehtoistyö on niin palkitsevaa ja koukuttavaa, että ainakaan toistaiseksi meillä ei ole ollut vaikeuksia löytää tekijöitä. — Anni Pirnetkoski

Pelastakaa lapset on nimekäs järjestö, jonka toimintaa arvostetaan laajasti. Silti sekin kärsii jäsenpulasta. Mistä tämä kertoo?

Yksi selitys on järjestökentän pirstaloituminen. Lappeenrannassa lapsi- ja perheasioita ajavat Pelastakaa lasten lisäksi esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto, Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistys, Hope, Me-talo, Nicehearts ja Parasta lapsille ry. Lisäksi hyväntekeväisyyttä tehdään muun muassa Lionsien kautta.

— On siis tosi monia vaihtoehtoja, mitä kautta voi vaikuttaa ja olla mukana, Jenna Ahlberg.

Voi kysyä, onko vaihtoehtoja jopa liikaa. Jos kukin yhdistys kehittelee tahoillaan omia projektejaan pienellä porukalla ja vähäisillä resursseilla, kuinka merkittäviä asioita on mahdollista saada aikaan?

Minna Mänttäri Talven hyväntekeväisyysotteluiden tuotoilla on järjestetty muun muassa kesäleiri lapsille. Kesäkuussa HC LeSon Kai-Pekka Kangasmäki pääsi nauttimaan lasten kanssa palloilusta.

Jenna Ahlbergin mielestä yhdistysten kannattaakin tehdä tiivistä yhteistyötä ja lyödä resursseja yhteen esimerkiksi järjestäessään tapahtumia. Samaa mieltä on Marjaana Peronmaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiristä.

— Kun MLL järjestää tapahtumia, pyydämme mielellään muita järjestöjä mukaan siinäkin tapauksessa, että hoitaisimme rahoituksen yksin.

Mannerheimin lastensuojeluliitto täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Silti vapaaehtoisten saaminen on ilman muuta myös MLL:n haaste.

— Meillä vapaaehtoisten tukirakenne saattaa kuitenkin olla avuksi siinä, että saamme pidettyä heidät mukana. Kaikki toimintaan tulevat koulutetaan, heille järjestetään vertaistapaamisia sekä jatkokoulutuksia. Heitä myös kiitetään virkistysten nimissä, esimerkiksi syyskaudella tarjotaan jouluateria, Marjaana Peronmaa kertoo.

Peronmaakin on kuitenkin huomannut, miten maailma muuttuu. Yhä harvempi on valmis sitoutumaan perinteiseen järjestötyöhön jäsenmaksuineen ja säännöllisine kokouksineen. Sen sijaan nuoret aikuiset ovat valmiita ottamaan osaa pop up -tyyppisesti hankkeisiin ja tapahtumiin, joilla ajetaan heille tärkeitä asioita. Parasta on, jos myös itse tekeminen on hauskaa ja mielekästä.

Peronmaa nostaa esimerkiksi viime talvena järjestetyn hyväntekeväisyysottelun, jossa Stam1nasta, Mokomasta, Kotiteollisuudesta ja Anal Thunderista pääosin koostuva HC LeSo sekä Willimiehet ottivat yhteen Kisapuistossa. Tuotto lahjoitettiin Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Rahoilla on jo järjestetty lasten kesäleiri Tirikassa ja sitä jäi vielä säästöön niin, että tuleviin lastentapahtumiin saadaan palkattua taikureita ja muita esiintyjiä.

— Käsittääkseni nuoret aikuiset ovat varsin vankan arvopohjan mukaan toimivia, upeita ja harkintakykyisiä yksilöitä ja hyvin halukkaita toimimaan yhteisen hyvän eteen ja toisten avuksi. He vain eivät samalla lailla sitoudu toimintaan, vaan tekevät sitä tilanteen ja voimavarojen mukaan, esimerkiksi tapahtumien tai kampanjoiden muodossa. Tässä on uudelleen ajattelun paikka koko järjestökentällä, Peronmaa sanoo.

Marleena Liikkanen Hopen mukaan perheet toivovat tällä hetkellä etenkin lasten toppavaatteita ja jalkineita. Arkistokuva Pelastakaa lapset ry:n kirpputorin varastosta.

Lappeenrannassa vasta kaksi vuotta toiminut Hope on yksi yhdistyksistä, jonka toiminta jatkuvasti vilkastuu. Yksi syy on varmasti se, että Hopen kautta pääsee auttamaan hyvin konkreettisesti.

Hope ottaa vastaan muun muassa lastenvaatteita, vauvatarvikkeita, leluja, kirjoja ja harrastusvälineitä ja toimittaa niitä paikallisille, apua kaipaaville lapsiperheille. Vapaaehtoiset ottavat tavaroita Hopen vastaan ja kokoavat niistä sopivia avustuskasseja perheille, jota ovat ottaneet yhdistykseen yhteyttä.

— Avunpyyntöjen määrä kasvaa jatkuvasti. Elokuusta lähtien olemme jakaneet 100 kassia, Hopen vapaaehtoinen Anni Pirnetkoski kertoo.

Tällä hetkellä perheet toivovat etenkin lasten toppavaatteita ja jalkineita, mutta Hopen varastolla pakataan aina pussiin mukaan muutakin, kuten sisävaatteita. Joulupuu-keräyksen tapaan Hope järjestää myös joululahjakeräyksen.

— Tämä vapaaehtoistyö on niin palkitsevaa ja koukuttavaa, että ainakaan toistaiseksi meillä ei ole ollut vaikeuksia löytää tekijöitä, Pirnetkoski kertoo.

Muokattu 17.10.2019 kello 18.17: Lisätty tieto, että Marjaana Peronmaa on Mannerheimin lastensuojeluliiton Kymen piiristä.