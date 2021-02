THL: Lappeenrannassa 4 ja Parikkalassa 1 uusi koronatartunta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lisäsi torstaina kuntakohtaiseen tilastoon neljä uutta varmistunutta koronatartuntaa Lappeenrantaan ja yhden Parikkalaan. Tapausten kokonaismäärä koko pandemian ajalta on nyt Lappeenrannassa 195 ja Parikkalassa 9.

Muissa Etelä-Karjalan kunnissa varmistetut tapausmäärät pysyivät ennallaan: Imatra 86, Ruokolahti 13, Taipalsaari 12, Luumäki 8, Rautjärvi 6 ja Lemi sekä Savitaipale 5.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) koronasivujen mukaan uusia koronatapauksia varmistui torstaina neljä. THL ja Eksote tilastoivat koronatapauksia eri tahtiin ja hieman eri periaatteella.

Eksoten mukaan koronatapausten kokonaismäärä maakunnassa on nyt 326 ja THL:n mukaan 339 kappaletta.

Suomessa on raportoitu 358 uutta koronatartuntaa, kertoo THL. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 5 126, mikä on 680 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Viimeisten seitsemän päivän aikana on todettu puolestaan 2 672 tartuntaa. Luku on 218 tapausta enemmän kuin edellisen viikon aikana.

Koko epidemian aikana Suomessa on nyt todettu 49 165 koronatartuntaa.