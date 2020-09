Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tekninen päällikkö vaihtuu. Haku tehtävään päättyi viime viikolla, ja hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 15 kappaletta.

Haku tehtävään aloitettiin toukokuun alussa, mutta keskeytettiin saman kuun lopussa. Eksoten hallintojohtaja Vesa Reposen mukaan keskeytyksen takana ei ollut dramatiikkaa.

– Hakijoita ei ollut paljoa ja halusimme ottaa jatkoajan, kun kesä oli tulossa, Reponen tarkentaa.

Kun hakua jatkettiin, hakukriteerejä muutettiin. Aiemmin tekniseltä päälliköltä edellytettiin ylempää korkeakoulututkintoa, mutta nyt päättyneessä haussa vaatimuksena oli pelkkä korkeakoulututkinto.

Reposen mukaan tarkoituksena oli lisätä hakijamäärää ja muuttuneilla hakukriteereillä hakemusten määrä kasvoi puolella tusinalla keväisestä.

Virkapesti kiinnosti

Jälkimmäisessä haussa tehtävä oli muuttunut virkaperusteiseksi.

– Koska tehtäväkokonaisuus sisältää julkisen vallan käyttöä, halusimme tehtävän olevan virka, Reponen perustelee.

Teknisen päällikön alaisuudessa toimivat lääkintätekniikka, sähkö- ja viestintätekniikka, LVI- ja konetekniikka, kiinteistötekniikka ja vuokratilojen tilanhallinta. Hän vastaa muun muassa teknisten palveluiden budjetoinnista.

Teknisenä päällikkönä toimi aiemmin Tanja Kaarna. Tehtävä oli määräaikainen virka, ja nyt haettu virkasuhde on toistaiseksi voimassaoleva. Vastaavana teknisenä päällikkönä on toiminut Ville Pitkänen, joka on hakijoiden joukossa.