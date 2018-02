Oppilaat ja opettajat epäilevät lukiokoulutuksen siirtoa Skinnarilaan — Miten käy muun koulutuksen, jos Skinnarilaan mennään luonnontieteiden ehdoilla? Lyseon lukion opettajat ja oppilaat eivät pyri Skinnarilan korkeakoulukampukselle innosta hihkuen. Mika Strandén Lysen lukion oppilaat Vilma Liikkanen (vas.), Nea Kiukas, Nea Salo ja Tuomas Seppäläinen vastustavat koulupäivien pitenemistä kulkemisen mutkistuessa. Monen lukiolaisen harrastukset ovat keskustassa lähellä nykyisiä lukioita.

Onko se vaivan arvoista? Näin kysyy moni lukion opettaja ja oppilas keskustan lukiokoulutuksen osittaisesta siirrosta korkeakoulukampukselle Skinnarilaan.

Muuttoa on puhuttu etuna etenkin luonnontieteiden koulutukselle. Lukioväki ei hyötyjen mahdollisuutta kiistä, mutta arvioi monen muun osa-alueen luultavasti kärsivän. Näin voisi käydä esimerkiksi humanistiselle koulutukselle ja lukioiden yhteistyölle.

Lappeenrannan kahdessa lukiossa Lyseolla ja Kimpisessä on vajaat 1 200 oppilasta ja vajaa sata työntekijää. Molempien tilat on peruskorjattu.

Mahdollisen muuton taustalla olisivat muun muassa tilakustannukset. Skinnarilan kampuksella on vapaata tilaa, ja yliopisto houkuttelee kylkeensä. Myös uudistuva lukiolaki patistaa korkeakouluyhteistyöhön.

— Tuo velvoite tarkoittaa mielestäni sitä, että osa lukio-opinnoista tulee järjestää yhdessä korkeakoulun kanssa. Se on aika iso, uusi asia lakiehdotuksessa, sanoo Lappeenrannan lukiostrategian projektipäällikkö, Kimpisen lukion rehtori Olli Mielonen.

Yhteiskunta- ja taidekumppanit ovat keskustassa

Olisi kiva, että saisi olla koko lukioajan tässä, kun tänne on haettu. - Nea Salo

Biologiaa ja maantiedettä Lyseolla opettava Sirpa Lappalainen huomauttaa, että keskustan lukiot tekevät tiivistä yhteistyötä yhteisine opetussuunnitelmineen. Opiskelijat ottavat kursseja ristiin ja siirtyvät välitunnilla lukiosta toiseen.

— Jos osa lähtisi Skinnarilaan, tämä romuttuisi.

Lappalainen huomauttaa, että korkeakouluyhteistyötäkin on jo nyt. Esimerkiksi yliopistomatematiikankursseja on lukiossa tarjolla.

Luonnontieteiden laborointitiloille yliopistolla voisi olla uutta annettavaa, mutta nykyjärjestelykin toimii hyvin.

— Meillä on käyttökelpoiset tilat, Lappalainen sanoo.

Marika Kesseli opettaa äidinkieltä ja teatteria.

— On mahdotonta nähdä, miten kaupunginteatterin kanssa tehdään yhteistyötä Skinnarilassa.

Kesseli epäilee myös säästöjä. Lyseo on remontoitu lukiokäyttöön. Jos sinne tulisi muu koulu, sitä pitäisi taas remontoida tarkoitukseen sopivaksi.

— Lyhytnäköiseltä tuntuu.

Mika Strandén Lyseon lukion opettajat Sirpa Lappalainen (vas.) ja Marika Kesseli muistuttavat, että monen oppiaineen tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat keskustassa.

Luottoa bussien vaihtoyhteyksiin ei ole

Lukiolaisia arveluttaa etenkin Skinnarilaan kulkeminen. Joutsenosta Lyseon lukiota käyvä Tuomas Seppäläinen sanoo, että Skinnarilaan kahdeksaksi päästäkseen pitäisi lähteä bussilla 6.10. Huonojen yhteyksien vuoksi päiviin sisältyisi usein odottamista.

Hytissä asuva Nea Kiukas sanoo, että puheista huolimatta bussiyhteyksiin tuskin voi vaikuttaa, sillä ne kulkevat Simolan alakoulun rytmin mukaan. Kulkeminen todennäköisesti myös maksaisi aiempaa enemmän.

Lukiolaiset eivät ole huolineen yksin. Myöskään historiaa, yhteiskuntaoppia ja filosofiaa opettava Tommi Räty ei kokemustensa perusteella usko bussiyhteyksien voivan toimia edes Lappeenrannan lähiöistä.

Lemiläinen Vilma Liikkanen valitsi lukiokseen Lyseon taideopetuksen vuoksi.

— Luonnontieteet eivät kiinnosta yhtään.

Silloin Skinnarilaan muutto ja kulkemisen vaikeutuminen tuntuvat turhilta. Seppäläinen on valinnut fysiikan ja kemian kurssit, muttei silti näe Skinnarilaa pidempien koulupäivien arvoisena.

Nea Salo huomauttaa, että mahdollinen muutos osuisi heidän abivuodelleen.

— Olisi kiva, että saisi olla koko lukioajan tässä, kun tänne on haettu ja nämä asiat silloin ajateltu.

Lukiolaiset antavat lausuntonsa selvitystä varten. Räty toivoo, että kuuleminen on aitoa.

— Jos nuorten mielipide ei vaikutakaan, millaisen kuvan se antaa?

Marleena Liikkanen Moni Lyseon lukioon hakeutunut oppilas arvostaa sen sijaintia kaupungin keskustassa.

Mielipiteitä jakava verkkokysely on auki

Kaupunki kuulee lukionäkemyksiä sunnuntaihin saakka verkkokyselyllä. Alkuviikosta vastauksia oli tullut Mielosen mukaan noin 300. Kyselyn toteuttaminen kerää moitteita.

Lyseon opettaja Susanna Kauppi antoi oppilaidensa vastata vuorovaikutteiseen kyselyyn tunnilla.

— Opiskelijat huomasivat, että heille tuli keskenään erilaisia argumentteja. Moni opiskelijoista olisi halunnut nostaa keskiöön sen, että lukio on keskeisellä sijainnilla. Mutta 19 opiskelijasta vain neljä sai tämän vaihtoehdon.

Opiskelijat kertoivat Kaupille kokevansa, että moni argumenteista vaikutti puoltavan Skinnarilaan muuttoa.

Verkkokyselyn jälkeen vuorossa on selvitys.

— Selvitetään tilatarpeita ja kustannukset, tukipalveluita, opiskelijahuoltoa, opiskelijoiden matkojen muutoksia, tehdään lapsivaikutusarviointia ja arvioidaan pedagogiset vaikutukset, Mielonen kertoo.

Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Tuija Willberg korostaa, että selvityksen ykkösasia on lukiokoulutuksen uudistaminen ja korkeakouluyhteistyön mahdollisuuksien kartoittaminen. Sen jälkeen tulee sijoituspaikka.

Willberg on sitä mieltä, että lukion sijainti korkeakoulukampuksella toimisi etäyhteistyötä paremmin. Hän huomauttaa, että kun laki velvoittaa maan kaikki lukiot korkeakouluyhteistyöhön, moni joutuu tekemään sen etänä.

— Lappeenrannalla on erityinen asema, koska meillä on omalla paikkakunnalla yliopisto ja ammattikorkeakoulu ja mahdollisuus olla tiiviissä kanssakäymisessä. Haluammeko hyödyntää tätä etuutta?

Päätöksiä on luvassa jo huhtikuussa

Poliitikkojen pitäisi päättää lukioratkaisusta huhtikuussa, vaikka lukioissakaan ei vielä tiedetä, mistä on kyse. Osa opettajista epäilee, että kyse on ääneenlausuttua enemmän rahasta. He myös epäilevät, että Skinnarilaan meno on päätetty, vaikka virallisesti asiaa vasta selvitetään.

Tuija Willberg tyrmää tämän.

— Se ei ole ollenkaan varmaa. Asiaa selvitetään.

Valmistelu tuntuu hätäiseltä. Sirpa Lappalainen kertoo, että opettajien pitäisi esimerkiksi antaa näkemyksensä pedagogisista vaikutuksista ennen kuin he pääsevät tutustumaan Skinnarilan tiloihin.

— Pysyvätkö poliitikotkaan perässä? Saavatko he kaikki tarpeelliset tiedot ajoissa? Ehditäänkö kaikki selvittää? Lappalainen kysyy.

Mika Strandén Sirpa Lappalainen (vas.) ja Marika Kesseli toivovat, että päätöksiä tehtäisiin pitkäjänteisesti ja niin, että tarvittavat asiat ehditään selvittää kunnolla.

Mahtuvatko kaikki Skinnarilan kampukselle?

Skinnarilan korkeakoulukampukselle on tunkua. Sinne on siirtymässä lisää evakossa olevia Skinnarilan peruskoululaisia, Imatralta todennäköisesti muuttavia ammattikorkeakoulutoimintoja ja vielä mahdollisesti lukiolaisiakin. Onko kaikille tilaa?

Talousjohtaja Minna Sutelan mukaan esimerkiksi yksi lukio kampukselle mahtuisi, jos se toimisi samoissa opetustiloissa korkeakoulujen kanssa.

Sutela ei halua sanoa, montako lukiolaista kampukselle enimmillään sopisi.

— Odotetaan rauhassa, miten kaupungin lukioselvitys etenee ja paljonko he tilaa tarvitsisivat.

Sutela ei halua arvioida vuokratasoa euroissa. Hän uskoo, että tilankäytön tehostumisen kautta kaikille osapuolille houkutteleva ratkaisu kuitenkin löytyy.



Sutela luettelee useita syitä, miksi kampuksella on ylimääräistä tilaa. Ensinnäkin yliopiston peruskorjaus valmistuu ensi vuoden alussa. Se lisää opetustiloja. Lisäksi yliopiston tilatarve vähenee käytäntöjen muuttuessa. On sähköistä tenttimistä, monimuoto-opiskelua ja -arviointia.

Yliopisto ei tällä hetkelläkään käytä kaikkia sille tehtyjä tiloja, vaan on luovuttanut tai luovuttamassa osan kiinteistön omistajalle Suomen yliopistokiinteistöille. Sellaisissa tiloissa ovat esimerkiksi Skinnarilan koululaiset.

Sutelan mukana tulijoiden runsaus on kampuksella ilonaihe.

— Olemme todella tyytyväisiä, että kampusalue kiinnostaa. Olemme pitkään halunneet tänne erilaisia toimijoita.

Sutela uskoo, että yliopisto hyötyisi lukiolaisista muun muassa hyvien luonnontieteiden opiskelijoiden muodossa.



Näin asia etenee

Selvitys lukiokoulutuksesta esitellään maaliskuussa hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden ohjausryhmälle sekä lasten ja nuorten lautakunnalle.

Sen jälkeen kuntalaisia kuullaan.

Asia on esillä lasten ja nuorten lautakunnassa ja ainakin valtuustoseminaarissa.

Tavoitteena on tehdä päätökset huhtikuussa, mutta ammattikorkeakoulun omien tilaratkaisujen selvittäminen saattaa tuoda viivettä.

Mahdolliset muutokset tapahtuvat aikaisintaan ensi vuoden syksyllä.





Juttua muutettu klo 7.40. Korjattu verkkokyselyyn vastanneiden lukumäärä sekä joitakin sanamuotoja.