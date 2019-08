Lappeenrannan maakuntakirjaston pelisalissa on hiljaista, vaikka suuri pöytä on melkein täynnä pelaajia. Käynnissä on Lappeenrannan shakkikerhon viikoittainen peli-ilta. Keskittymisen voi aistia paitsi hiljaisuudesta myös vakavista ilmeistä.

Kuusivuotias Sasha Meshkova näyttää diplomia shakkiturnauksesta, johon hän hiljattain osallistui Minskissä Valko-Venäjällä. Nuoresta iästään huolimatta Meshkova on pelannut shakkia jo vuoden. Hän oppi pelin Lappeenrannan shakkikerhon puheenjohtajan Markku Ahosen shakkikoulussa. Meshkova pudistaa päätään topakasti, kun häneltä kysyy, onko shakki vaikeaa.



Tutkimusten mukaan shakin harjoittelu parantaa keskittymis- ja ongelmanratkaisukykyä. Muun muassa lapsineroistaan tunnettu laji on nostettu opetussuunnitelmaan ainakin Venäjällä, Ranskan Korsikalla, Islannissa ja Turkissa.

— Parhaan tason saavuttaa, kun aloittaa mahdollisimman nuorena, sanoo Antti Loisa, joka sai aikoinaan jo 26-vuotiaana shakkimestarin arvonimen.



Lappeenrantalainen Onni Korjus, 18, aloitti shakin 13-vuotiaana isänsä ja isoisänsä neuvoilla. Hiljattain Korjus voitti nuorten sm-pronssia.

— Parasta shakissa on voittaminen, Korjus sanoo.



Lappeenrannan shakkikerhoon kuuluu eri-ikäisiä pelaajia, joista osa kilpailee ja osa pelaa huvin vuoksi. Viime vuosina shakkikerhosta on lähetetty joukkue pikashakin sm-kilpailuihin. Kahtena vuotena joukkue on saanut sm-kultaa yleiskilpailun ohessa järjestettävässä S50-sarjassa, kertoo joukkueessa pelaava Juha Kemppinen.

Tiukkoja matseja kasvokkain

Shakkikerho sopii heille, jotka haluavat kohdata vastustajansa kasvokkain eivätkä vain tietokoneilla virtuaalimaailmassa. Antti Loisalla ja Matti Laaksosella on peli kesken Lappeenrannan shakkikerhon peli-illassa.

Shakkikerhossa käyvät he, jotka haluavat pelata ihmisten sekä shakkilaudan ja -nappuloiden kanssa. Virtuaalimaailmassa pelattava shakki on pelaajien mukaan oma lukunsa.

Netissä vastustajan kanssa ei istuta nenäkkäin, ja ohjelmisto valitsee vastustajan, joka saattaa istua toisella puolella maailmaa tietokoneensa ääressä.

— Netissä on varmaan kymmeniä kertoja enemmän pelaajia, kertoo Pekka Sopanen, jonka shakkiharrastus alkoi vuonna 1972, kun hän seurasi venäläisen Boris Spasskyn ja yhdysvaltalaisen Bobby Fischerin mm-ottelua Reykjavikissa.

Aivoharjoittelun on tutkimuksissa todettu vähentävän dementian riskiä, joten shakki on hyvä harrastus myös eläkeläisille. Pian 72-vuotias Veli-Matti Nurmi on havainnut terveysvaikutuksia shakin myötä.

— Pikku kolotukset unohtuvat, kun menee hyvään peliflow’hun. Mahdollisuus voittaa on joka kerta, vähän kuin lotossa, Nurmi naurahtaa.

Nurmen peleissä oli lähes 50 vuoden tauko, kunnes hän tänä keväänä huomasi ilmoituksen shakkikerhosta.

— Kerhon henki on ollut myönteinen, muilta pelaajilta saa opastusta ja tukea. Ihmettelen, missä nämä kaverit ovat kehittyneet niin taitaviksi, Nurmi kertoo.

Nurmen tavoin myös Hannes Ruokokoski palasi shakin pariin oltuaan tauolla 40 vuotta.

— Oma poika pisti luun kurkkuun. Oli pakko ruveta harjoittelemaan taas.

Mahdollisuus voittaa on joka kerta. Vähän kuin lotossa. -Veli-Matti Nurmi

Shakkia voi ylipäätään pelata monella tavalla. Toisille voitto on kaikki kaikessa, kun taas tehtäväshakissa pitää ratkaista jokin ongelma. Kirjeshakkiottelu sen sijaan voi kestää jopa viisi vuotta.

Shakki on parhaimmillaan kaunista, kuvailee Matti Laaksonen.

Eli millaista?

— Shakki on kaunista, jos onnistuu pelaamaan alusta loppuun hyvän pelin ja tekemään hienoja siirtoja. Sitä joskus tapahtuu. Varsinkin huippupelaajilla on aina taiteellinen elementti heidän pelissään.