Vain kolmasosa eteläkarjalaisista korkeakouluopintoihin hakeneista nuorista pääsi kouluun suoraan lukiosta tai ammattikoulusta — "Nuoren pitää yhä aikaisemmin tietää, että mitä hän haluaa" Välivuosi voi olla välttämätön paha tai helpottava valinta. kai skyttä Välivuosi on toiselle pakollinen, kun opiskelupaikka ei aukea ja toiselle helpotus ylioppilaskirjoitusten pänttäämisen jälkeen.

Vain kolmasosa eteläkarjalaisista hakeneista nuorista pääsi korkeakouluopintoihin suoraan lukion tai ammattikoulun penkiltä.

Viime syksynä alkaviin korkeakoulututkintoihin haki 610 eteläkarjalaista, toisen asteen tutkinnon vuonna 2017 suorittanutta henkilöä. Heistä kouluihin hyväksyttiin 187, ja paikan otti vastaan 171.

Tiedot käyvät ilmi tilastopalvelu Vipusesta, jonka sisällöstä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä opetushallitus.

Ohjaamossa välivuodet eivät näy

Välivuottaan viettävät eivät juurikaan näy Etelä-Karjalan Ohjaamon asiakaskunnassa, kertoo koordinaattori Jenna Ahlberg. Ohjaamo on nuorten matalan kynnyksen palvelu.

Linjaa kehitettiin ajatuksella, että nuori voi testata, sopisiko tämä vaihtoehto minulle.

— Enemmän on heitä, jotka ovat keskeyttäneet opintonsa lukiossa tai ammattikoulussa. Näissä tapauksissa auttaminen lähtee siitä, että tavataan nuori ja hän saa itse kertoa, miksi koulu jäi. Joskus taustalta löytyy mielenterveys- tai perheongelmia.

Välivuosi voi olla tarpeellinen hengähdystauko

Välivuosi on usein myös valinta. Lappeenrannan lyseon lukion apulaisrehtorin ja opinto-ohjaajan Helena Mielikäisen mukaan ensikertalaiskiintiö ja ”ajan henki” ovat johtaneet siihen, että yhä useampi nuori valitsee välivuoden lukion jälkeen.

— Korkeakoulujen valintaperusteiden muuttuessa ja ylioppilastodistuksen painoarvon kasvaessa nuoren pitää yhä aikaisemmin tietää mitä haluaa, että hän osaa kirjoittaa oikeat aineet. Nuori käyttää kaikki paukkunsa ylioppilaskirjoituksiin, ja heti sen jälkeen pitäisi muuttaa omilleen ja aloittaa korkeakouluopinnot. On ihan ymmärrettävää, että nuori ottaa vuoden hengähdystauon ja ajattelee, että nyt on minun vuoroni, Mielikäinen sanoo.

Mielikäinen oli yhtenä opinto-ohjaajana ideoimassa Joutsenon opiston välivuosilinjaa.

— Linjaa kehitettiin ajatuksella, että nuori voi testata, sopisiko tämä vaihtoehto minulle.