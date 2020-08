Lappeenrannassa todettu yksi uusi koronavirustartunta

Koko Suomessa on todettu 14 uutta koronavirustartuntaa tämän vuorokauden aikana.

Etelä-Karjalassa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Uusi tartunta on todettu Lappeenrannassa. Asia selviää Ylen koronavirusseurannasta.

Koko maassa on todettu uusia tartuntoja tänään 14. Tartunnoista 10 on todettu Uudellamaalla, 1 Pohjois-Pohjanmaalla, 1 Lapissa ja 1 Etelä-Karjalassa. Tartuntoja Etelä-Karjalassa on nyt todettu yhteensä 27.

Eksoten koronavirustaulukkoa ei päivitetä viikonloppuisin koronavirusepidemian tämän hetken tilanteesta johtuen, joten Eksoten tilastosta ei selviä, milloin positiivinen koronavirusnäyte on todettu.

Koko maassa koronavirustartuntoja on nyt todettu 7920.

Etelä-Karjalassa on ennen tämänpäiväistä tartuntaa viimeksi todettu positiivinen koronanäyte 14. elokuuta.