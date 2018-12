Joulupukkia ja pakkasukkoa tapaamaan oli tullut mukavasti yleisöä torstaina Marian aukiolle Lappeenrannassa

Marian aukiolla ei vienyt torstaina kauan, kun lapset huomasivat joulupukin ja pakkasukon lähestyvän.

Innostuneet joulupukki, joulupukki -huudot käänsivät myös aikuisten päät oikeaan suuntaan.

Lappeenrantalaiset Juhani ja Liisa Koivula olivat tuoneet erityisesti joulupukkia tapaamaan lapsenlapsensa Laurin, 3, ja Alman, 6.

Tämä joulu on heille poikkeuksellinen, sillä tyttären perhe on muuttanut pari viikkoa sitten Perusta Suomeen, ja Lappeenrannasta on tullut yhteinen kotikaupunki.

Joulun jälkeen ei siten tarvitse vilkuttaa haikeita hyvästejä.

— Eläkeläisten elämä muuttui kertaheitolla kiireiseksi, naurahtaa Juhani Koivula.

Liisa Koivulan mielestä paremmin ei olisi voinut sattua, sillä hän jäi juuri marraskuussa eläkkeelle.

He ovat käyneet säännöllisesti Perussa, joten välit tyttärenlapsiin ovat valmiiksi läheiset, vaikka tähän asti on asuttu eri mantereilla.

Parasta joulussa lasten riemu ja lumi

Kirsti Lajunen Juhani Koivula oli tullut lastenlastensa Laurin ja Alman kanssa katsomaan joulupukkia.

Kuusivuotiaalle Almalle pukin tapaaminen Marian aukiolla oli järjestyksessään toinen tämän joulun odotuksessa. Eikä jännittänyt.

Joululahjatoiveissa päällimmäisenä on kaukoputki.

— Sillä voi nähdä tähtiä. Aikaisemmin olen katsonut kuuta, selittää selvällä suomella tyttö, joka puhuu Perussa asuneena myös perulaisen isänsä äidinkieltä, espanjaa.

Koivuloilla vietetään perinteinen suomalainen joulu kotona Lappeenrannassa. Koossa ovat molemmat lapset perheineen.

Liisa Koivulan mukaan tyttären perulainen aviomies pitää kaikista joulupöydän antimista.

— Hän on helppo vävy. Hänen mielestään parasta joulussa on lasten riemu ja lumi.

Laulutervehdyksiä ikäihmisille

Kimpisen koulun musiikkiluokkalaiset kajauttivat iloisin ilmein Marian aukiolla useamman joululaulun.

Kuoron viikko on ollut hyvin kiireinen, sillä esiintymisiä on ollut tiuhaan tahtiin muun muassa vanhusten palvelutaloissa.

Opettaja Emmi Ylärakkola sanoi olevansa ylpeä siitä, miten hienosti kymmenvuotiaat oppilaat ovat vieneet viikon läpi.

— Vaikka kuorolla oli nyt joulupukin ja pakkasukon tapaamisessa viimeinen esiintyminen ennen joululomaa, ei minkäänlaista väsymystä tai kyllästymistä ollut havaittavissa. Toisaalta on saatu myös lisää kokemusta esiintymisestä.