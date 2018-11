Johtotähti tuo satoja partiolaisia viikonlopuksi Lappeenrantaan — Ohjelmassa on jäsenkokous ja paikallisjohtajien tapaaminen

Suomen Partiolaisten jäsenkokous ja lippukuntien johtajiston valtakunnallinen kokoontuminen pidetään tänä viikonloppuna Lappeenrannassa.

Kaupunkiin tulee 450 partiolaista kaikkialta Suomesta. Tapahtuman avajaisissa puhuu Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Viikonlopun aikana päätetään järjestön pitkän aikavälin toiminnasta ja taloudesta. Kokouksessa valitaan myös järjestölle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä järjestön valtuustoa vastaava partioneuvosto ja sen puheenjohtaja.

Tapahtumaviikonloppu alkaa Lappeenrannan kaupungintalolla lauantaina 17.11. klo 9-10 partion arvokeskustelulla ja ministerin tervehdyksellä. Varsinainen jäsenkokous alkaa klo 11 ja se jatkuu sunnuntai-iltaan saakka.

Paikallisten lippukuntien johtajilla on oma Johtotähti-tapaaminen. Sen tarkoitus on tarjota osallistujille tukea ja vinkkejä omassa pestissä toimimiseen.

Kaupunkilaisille tapahtuma näkyy myös Lappeenrannan Kansalaistorilla, jossa on Etelä-Karjalan partiopiirin pop-up-partiokahvila la 17.11. klo 10-13.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö. Sen toiminnassa on vuosittain mukana yli 65 000 jäsentä. Maailmanlaajuisesti partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.

Partio vaalii vastuuntuntoisuutta, ympäristön ja toisten ihmisten huomioon ottamista sekä johtajuustaitoja. Vapaaehtoiset antavat vuosittain yli kolme miljoonaa tuntia aikaansa lasten ja nuorten partioharrastamiseen. Tämä vastaa yli 1800 nuorisotyöntekijän työpanosta.