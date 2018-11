Sisäilmatyöryhmä esittää kaupungin johtoryhmälle, että koko Linnalan koululle etsitään väistötilat.

Imatran kaupungin sisäilmatyöryhmä perehtyi perjantaina Linnalan koulussa tehtyihin rakennustutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Tutkimuksissa paljastui mikrobilöydöksiä muun muassa ikkunaseinillä. Ongelmat ovat laajat. Myös kellarista on löytynyt mikrobivaurioita.

Imatran kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että terveysviranomaisten näkemyksen mukaan koulutyö ei ole mahdollista korjaustoimenpiteiden aikana.

— Tutkimustuloksissa löytyneet ongelmat sekä eri asiantuntijoiden näkemykset johtivat sisäilmatyöryhmän yksimieliseen esitykseen väistötiloihin siirtymisestä, kertoi tilahallinta- ja turvallisuuspäällikkö Sami Turunen.

Linnalan koulun oppilaille teetettiin oirekysely, joka päättyi lokakuun lopulla. Oirekyselyn tulosten pitäisi valmistua parin viikon sisällä, mutta sen tuloksia ei jäädä odottamaan, koska kiinteistön tutkimuksissa on löytynyt selkeä syys oireilulle. Lääkärintarkastuksessa oireilevien määräksi on tarkentunut 60 ihmistä. Yhteensä koulussa on on 303 oppilasta.

— Sisäilmatyöryhmässä Raklamit Oy:n Olli Inkinen esitteli myös tutkimuksen laboratoriotuloksia. Niistä käy ilmi, että koulutyötä ei voi turvallisesti jatkaa samanaikaisesti korjaustoimenpiteiden kanssa, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Asiaa käsitellään seuraavan kerran kaupungin johtoryhmässä maanantaina. Päätöksen väistötiloihin siirtymisestä tekee kaupunginjohtaja. Sisäilmatyöryhmä on asioita kokoava ja eteenpäin esittävä, asiantuntijoista koostuva toimielin. Se ei tee päätöksiä.