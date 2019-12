Stora Enson Imatran tehtailla, Kaukopäässä sijaitseva paperikone 6 on pysähtynyt.

Tiistaina aamulla kello 8.42 paperikoneesta tuli viimeinen rulla ulos, jonka jälkeen kone pysäytettiin, kertoo Imatran tehtaiden johtaja Mikko Nieminen.

Hänen mukaansa PK 6:lla tunnelmat ovat olleet haikeat. Paperikone on ollut erillään muista, ja se on Niemisen mukaan ollut tietynlainen oma yhteisönsä, jossa on ollut positiivinen tekemisen henki.

Tietynlaisen ominaispiirteen on myös antanut se, että pitkän aikaa on ollut enemmän tai vähemmän odottavat tunnelmat, jatkaako kone toimintaa ja kuinka kauan.

— Siitä on jäänyt PK 6:lle tietynlainen taistelumentaliteetti, joka on heijastunut hyvänä henkenä, Nieminen mainitsee.

Tehtaanjohtajan mukaan hyvä porukkahenki säilyi PK6:lla loppuun saakka.

— He hoitivat tuotannon todella hienosti loppuun asti. Osatekijä on varmasti siinä, että suurimmalla osalla työt jatkuvat tehtaalla muissa tehtävissä.

PK 6:n työntekijät siirtyvät liukuvasti uusiin tehtäviin

Stora Enso aloitti helmikuussa säästöohjelman, jolla tähdätään 120 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin.

Osana säästöohjelmaa paperikone 6 suljetaan. Koko Kaukopään tehtaalta 15 työntekijää irtisanotaan, ja 40 siirtyy eläkejärjestelyjen kautta pois. Yhteensä työt päättyvät 55 henkilöltä tämän vuoden loppuun mennessä.

Niemisen mukaan tämä on koko tehtaan yt-neuvotteluiden tulos. Paperikone 6:n työntekijöistä hänen mukaansa suurin osa siirtyy tehtaan sisällä muihin tehtäviin.

— Määräaikaisilla työntekijöillä sopimuksia loppuu ja ihmisiä eläköityy, mutta suurin osa jatkaa vakituisesti muissa tehtävissä.

Siirtyminen muihin tehtäviin on yksilöllistä: osa on jo siirtynyt uusiin tehtäviin, mutta lähtökohtaisesti PK 6:lla tehdään putsaustöitä ja muita vastaavia vuoden loppuun asti.

— Työntekijät siirtyvät liukuvasti uusiin hommiin. Tammikuussa suurin osa vakituisista on sitten siirtynyt muihin tehtäviin.

Imatran tehtaiden pääluottamusmiehen Arto Hulkon mukaan PK 6:lla työskenteli 45 ihmistä, joista kovan irtisanomisen kohtalon koki hänen muistikuvien mukaan kolme työntekijää.

Jarmo Hämäläinen Pääluottamusmies Arto Hulkon mukaan työmoraali ja henki paperikone kutosella säilyi kovana loppuun asti.

Työt kunnialla maaliin

Imatralainen Petri Lipiäinen ehti työskennellä paperikone 6:lla noin 35 vuoden ajan. Hänen mukaansa tunnelma omassa työvuorossa on ollut hyvä.

— Viimeiseen vuoroon asti en ole huomannut, että kukaan olisi heittänyt pyyhettä kehään. Kone on kulkenut erinomaisesti, kertoo Lipiäinen.

Pääluottamusmies Arto Hulkko on samoilla linjoilla: Vaikka jo keväällä tuli päätös että kone suljetaan, niin ihmiset tekivät työnsä hyvin loppuun asti.

— Kukaan ei heittänyt rukkasia naulaan, jokainen hoiti oman ruutunsa loppuun asti.

Lipiäinen jatkaa kartonkikone 2:lla

Määräaikaisten lisäksi PK6:n työntekijöistä muutamille tuli kovia irtisanomisia, mutta Lipiäisen mukaan pääasiassa kaikille työntekijöille kävi hyvin.

Lipiäisen työt jatkuvat kartonkikone 2:lla, johon hän menee vuodeksi oppiin. Vuoden jälkeen katsotaan hänen lopullista sijoituspaikkaa.

— Tunnen sieltä kaikki kaverit, ja se oli oma toiveeni, että sinne pääsisin. Siellä oppi on varmasti kaikkein parasta, toteaa Lipiäinen.

Lipiäinen kehuu paperikone 6:sta erinomaiseksi työpaikaksi. Valittamista ei juurikaan löydy, vaikka työt siellä nyt loppuvatkin.

— Kun tieto koneen pysäyttämisestä tuli, niin mielestäni tämäkin hoidettiin hyvin.