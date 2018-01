Kaksoisraide vaarassa jumia Imatralla valituksiin — Sienimäeltä puhutaan varmana tulevan päätöksen vetämisestä hallinto-oikeuteen Hannu Ojala Liikenneviraston lausuntokierroksella olleessa suunnitelmassa puuttui melusuojaus kokonaan Sienimäen kevyen liikenteen sillan ja Vuoksen väliltä. Sitä tullaan vaatimaan viimeistään hallinto-oikeudessa.

Kuntien neuvotteluasema Imatra-Luumäki kaksoisraiteen melusuojauksen maksuosuudesta on käymässä pieneksi ja reagointiaika lyhyeksi.

Ratasuunnitelmista esitettyjen muistutusten perusteella Imatrasta voi tulla jopa 1,1 miljoonan euron maksaja suojauksille.

Pelissä on rakentamisen käynnistyminen suunnitellusti tai vuosien viivästyminen hallintovalitusten takia.

Kuntien pitää tehdä linjauksia muutaman viikon sisällä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että kuntien on sitouduttava meluntorjuntaan, jota Liikennevirasto ei tee.



Imatra ja Lappeenranta eivät lähtökohtaisesti ole olleet valmiita maksamaan mitään kaksoisraiteen melusuojauksesta.

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Matti Viialainen vetoaa kaupunkeja maksamaan osuutensa.

— Kyseessä on 200 miljoonan hanke. Nyt ei pidä kompastua kengännauhoihin, Viialainen patistelee Imatraa ja Lappeenrantaa.

Liikennevirasto esittää Imatralle 180 00 euron maksuosuutta tämän hetken minimisuunnitelmiinsa.

Viraston esittämällä osuudella jaetaan maksutaakkaa suunnitelmaan jo sisältyvissä suojauksissa.

Kaupungilla laskettu hinlappu 920 000 euroa

Imatran kaupungin varsinainen ongelma on muistutuksissa, joissa radan lähellä asuvat ovat vaatineet lisäsuojauksia. Niiden kustannukset nousevat kaupungilla tehdyssä alustavassa laskelmassa 920 000 euroon.

Liikenneviraston suunnitelma ei riitä ainakaan Sienimäen omakotialueella asuville. Sienimäellä melusuojausta on tulossa vain Rouskunkadun kerrostalojen kohdalle.

— Vastakkain on yksityinen ja yleinen etu. Meluhaittojen lisäksi myös kiinteistöjen arvo alenee, ja käytännössä kiinteistön myynti näiltä alueilta on jokseenkin hankaa, sanoo alueella asuva kaupungin eläkkeellä oleva kiinteistöpäällikkö Hannu Ojala.

Ojalan mukaan valitustie on ainoa mahdollinen tapa edetä, jos melusuojausta ei lisätä.



Kaksoisraiteen suunnittelussa on meneillään vaihe, jossa Liikennevirasto kirjoittaa vastineita joulukuussa kuulutetusta ratasuunnitelmasta tehtyihin muistutuksiin.

Sen jälkeen se harkitsee muutoksia suunnitelmaan ja antaa päätöksensä ratasuunnitelmasta.

Tämä päätös on valituskelpoinen, ja siinä vaiheessa melusuojaus muuttuu viraston ja yksityisten kiinteistönomistajien väliseksi hallintoriidaksi, jos siitä valitetaan.

— Hanke ei etene sinä aikana, kun valituksia käsitellään, toteaa projektipäällikkö Maija Salonen Liikennevirastosta.

Päätös ratasuunnitelmasta on odotettavissa maaliskuun aikana.



Kaupunkien ja viraston välisessä kiistassa taakanjaosta on kyse haitasta aiheutuvasta vastuusta.

Imatran ja Lappeenrannan näkemys on, että viraston on vastattava meluhaitasta kokonaisuudessaan.

Liikenneviraston mielestä kaupungeilla on kaavoitusmonopoli ja siitä syntyvä vastuu, jossa asuntorakentamista on tuotu melualueille.