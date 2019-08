Ongintaa voi harrastaa hupimielessä tai kilpailuvietin viemänä kuten lappeenrantalainen Kimmo Hyvärinen: "Jos epäonnistun kilpailussa, saatan olla paremmin pärjänneelle kaverille kateellinen"

Pilkkiminen ei ole ensimmäisenä mielessä keskellä kesää. Lappeenrannan pilkkijät -yhdistyksen harrastus ei kuitenkaan rajoitu jäiseen vuodenaikaan. Seura pyytää kalaa pilkkimisen lisäksi myös onkimalla ja pilkkimällä laiturilta.



Laituripilkintä lisääntyy jatkuvasti, koska ilmasto lämpenee ja talvet lyhenevät. Muuttuvassa maailmassa perinteisille lajeille pitää keksiä vaihtoehtoja.

— Niin sanottu jääaika vähenee ja tulee vähenemään paljon, toteaa seuran puheenjohtaja Kimmo Hyvärinen.

Kalastajien ajat ovat yhdistyksen 43-vuotisen elämän varrella muuttuneet muutenkin kuin ilmastonmuutoksen kourissa.



Seuran perustamisen aikaan 1970-luvulla kaloista ja vesistä oli kova kamppailu. Tuolloin onkiminen ja pilkkiminen eivät kuuluneet jokamiehenoikeuksiin.

— Kalastuskilpailujen järjestämiseen vaadittavia lupia oli hankalampaa saada ilman jokamiesoikeusstatusta, Hyvärinen kertoo.



Nykyään perinteikkään yhdistyksen keskeistä toimintaa ovat nimenomaan seuran järjestämät kilpailut.



Hyvärinen myös vierailee kouluissa puhumassa kalastusharrastuksesta. Seura vie pilkille ja ongelle niin nuoria koululaisia kuin maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.

— Maahanmuuttajien joukossa on ihmisiä, jotka eivät koskaan ole kävelleet jään päällä. Heillä oli ihan karnevaalimeininki, kun vein heidät pilkille, Hyvärinen kertoo.

Ihan koukussa ongintaan

Pitkän linjan lohikalastaja, nykyisin pilkkiyhdistyksen jäsen Asko Pulli tutustui onkimiseen Hyvärisen tavattuaan.

— Siitä lähtien olen ollut ongintaan ihan koukussa, Pulli kertoo.



Asko Pullin vaimo, seuran jäsen Maritta Pulli muistaa lapsuudestaan isän kanssa kesäöisin tehdyt onkiretket. Tunnelma oli taianomainen, Pulli muistelee.

— Itikoita oli ihan hirveästi, mutta ei se haitannut. Ongella oltiin puoleen päivään asti. Sitten syötiin ja käytiin nukkumaan.



Maritta Pulli oli onnekas, koska hän sai myös puolisokseen kalamiehen. Askon hän tapasi 12 vuotta sitten.

— On ihanaa, että saa harrastaa rakkaimman ihmisen kanssa, Asko Pulli sanoo.



Myös Hyvärisen ensimmäiset muistikuvat kalastuksesta sijoittuvat lapsuuteen aikaan, kun hän oli vasta kolmevuotias.



Harrastuksesta tuli elämäntapa. Viime vuosina Hyvärinen on kirjoittanut kalastuksesta kaksi muistelmakirjaa, joista uusin julkaistaan tänä vuonna.

Taitoa, vireyttä ja tuuria

Onkimista ja pilkkimistä voi harrastaa omalla tyylillään. Pullit käyvät ensisijaisesti hupiongella, kun taas Hyvärisellä on kova kilpailuvietti.

— Jos epäonnistun kilpailussa, saatan olla paremmin pärjänneelle kaverille kateellinen, vaikka hän olisi paras ystävä. Kyllähän häviö nyppii, mutta helpottaa, kun sen voi sanoa ääneen, Hyvärinen heittää.



— Voitto ei ole niin kauhean tärkeää, enemmän se on osanotto, mikä merkitsee, Asko Pulli toteaa.



Saimaan kanavalla järjestettiin viime viikonloppuna SM-ongintakilpailut. Kisojen suurin lappeenrantalainen onnistuja oli hiljattain seuraan liittynyt Eero Kähkönen, 11, joka sai elämänsä ensimmäisestä ongintakilpailusta pronssimitalin.



Hyvärinen oli viides miesten sarjassa ja Asko Pulli 12. miesveteraanien sarjassa. Hyvärinen oli mukana myös miesten sarjan joukkueessa, joka jäi pronssista vain 192 gramman päähän.



Kilpailussa onnistuminen on kiinni taidosta ja vireydestä mutta jonkin verran myös tuurista, Hyvärinen sanoo.

— Yksi ihmisikä ei riitä selvittämään, mihin kaikkiin asioihin kalastustaito perustuu. Aina tulee jokin poikkeus, joka vahvistaa säännön.