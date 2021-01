Henkilöliikenteen sulku Imatran rajanylityspaikalla alkanee viimeistään 1. helmikuuta – Ihmisten toivotaan varautuvan sulkuun jo etukäteen

Henkilöliikenne Imatran rajanylityspaikan kautta Venäjälle tai sieltä Suomeen keskeytyy 30 vuorokauden ajaksi. Suomen hallitus haluaa perjantaisella päätöksellään estää koronan ja sen muuntovirusten leviämisen maahan.

Yleisjohtaja kapteeni Jussi Pekkala Kaakkois-Suomen rajavartiostosta sanoo, että käytännössä henkilöliikenne siirtyy kulkemaan todennäköisimmin Lappeenrannan Nuijamaan ja hieman pohjoisempaa Niiralan kautta.

– Kun rajan henkilöliikennettä keskitetään, terveydenhuoltohenkilöstöllä on paremmat mahdollisuudet koronatestauksiin.

Testaukset alkavat Nuijamaalla tämän hetken tietojen mukaan ensi torstaina.

Päätökset henkilöliikenteen sulkemisesta Imatralla tulevat voimaan ensi keskiviikkona 27. tammikuuta. Pekkalan mukaan päätösten voimaan astumisesta menee vielä noin viisi vuorokautta, ennen kuin tieto on diplomaattiteitse tavoittanut myös Venäjän rajaviranomaiset.

– Tarkasta päivästä ilmoitamme myöhemmin, kuitenkin mahdollisimman aikaisin ennen henkilöliikenteen keskeyttämistä.

Rajanylitysliikenne on jo ennestään ollut rajoitettua koronan takia. Rajan yli on laskettu ainoastaan tavarakuljetukset sekä perustellusti työmatkaliikenne tai henkilöt, jotka saapuvat tai menevät tapaamaan henkilökohtaisista syistä läheisiään.

Jälkimmäiseen ehtoon tuli perjantaina uusi tarkennus: rajan yli voi matkustaa tapaamaan vain puolisoa, seurustelukumppania, lapsia, vanhempia sekä appi- ja isovanhempia.

Työmatkaliikenteessä maahantulo sallitaan työnantajan täyttämällä lomakkeella.

Rajanylityksiin palaa lisäksi karanteenisuositus.

Mika Strandén Nuijamaan rajanylityspaikalla aletaan tehdä maahan saapuville henkilöille koronatestejä ensi perjantaina. Myös karanteenisuositus palaa rajanylityksiin.

Henkilöliikennettä noin 50 matkustajaa vuorokaudessa

Koronarajoitusten aikana noin 70–80 prosenttia Imatran rajanylityspaikan liikenteestä on ollut tavarakuljetuksia. Henkilöliikenteen osuus on ollut keskimäärin 50 matkustajaa vuorokaudessa. Määrä on vaihdellut hieman viikonpäivän mukaan.

Jussi Pekkala toivoo, että henkilöliikenteen sulkuun varauduttaisiin jo etukäteen ja muistettaisiin edelleen rajoitusten mukaiset perusedellytykset rajanylityksessä.

– Olisi hyvä, jos ihmiset suuntaisivat suoraan esimerkiksi Nuijamaalle, eivätkä tulisi kokeilemaan, pääseekö rajan yli Imatralta. Jos joku tänne sulkemisen jälkeen turhaan koukkaa, niin opastamme tietysti henkilöliikenteen lähimmälle avoinna olevalle rajanylityspaikalle.

Hän arvelee, että rajanylittäjille saattaa tulla useamman kymmenen kilometrin mutka matkaan. Tilanne riippuu paljon siitä, missä kulloisenkin kulkijan lähtöpiste ja määränpää ovat.

– Suomen puolella tilanne on varmaankin helpompi. Venäjän puolella tieyhteydet rajalle lähtevät vähän etäämpää sisämaasta, eikä rajansuuntaisia kulkuyhteyksiä ole yhtä lähellä rajaa kuin Suomen puolella.

Myös Lapissa länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikoille voi tulla muutoksia, jotka koskevat henkilöliikennettä.