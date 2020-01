Matkailun Kiina-ilmiöstä saatu vasta ensimmäiset maistiaiset, sanoo Gosaimaan Juha Sorjonen — "Matkailu on vakava toimiala, eikä mitään puuhastelua"

Hotellinjohtaja Tomi Saarelaisen matkailukritiikki on luettu tarkkaan Gosaimaassa. Johtajan mukaan kilpailu on kovaa, ja uusia helposti ostettavia matkailutuotteita kaivataan koko ajan lisää.

Etelä-Karjalan matkailumarkkinoinnista vastaavan Gosaimaa Oy:n johtaja Juha Sorjonen sanoo, ettei Scandic-ketjulta eläköityvän Tomi Saarelaisen matkailukritiikki tullut puun takaa.

Matkailuväki käy jatkuvaa keskustelua alan kehittämisestä Saimaan alueella.

– Ei mennyt kahvit väärään kurkkuun, kun aamun Etelä-Saimaan avasin, Sorjonen naurahtaa kysymykselle.

Saarelainen epäili jutussa, etteivät eteläkarjalaiset päättäjät ota matkailua vakavasti. Saarelainen toivoi lisää paukkuja kokousmatkailuun, ympärivuotiseen matkailusesonkiin ja parempaa yhteistyötä erityisesti Lappeenrannan seudulla.

Lisäksi Saarelainen huomautti, että matkailun hedelmiä on poimittavaksi Kiinaa lähempänäkin.

– Näinhän se on, kuten Saarelainen sanoo. Matkailu on vakavasti otettava toimiala eikä mitään puuhastelua. Kilpailu on kovaa ja koko ajan pitää kehittyä. Se ei riitä, jos matkailutilastoissa on plussaa vain heinä-elokuussa, Sorjonen sanoo.

Kiinan matkailussa esillä ensimmäiset ilmiöt

Sorjosen mukaan kiinalaisten ja muiden Aasian kansojen kasvavaa matkailupotentiaalia ei voi aliarvioida.

Kiina merkitys matkailumaana on tänä vuonna nousemassa Etelä-Karjalassa Italian ja alankomaiden ohi top 5–6 -sijoille.

Marraskuun loppuun mennessä kiinalaisten yöpymisiä Etelä-Karjalassa oli reilut 2500. Koko vuoden tilasto julkaistaan ensi viikolla.

– Olemme nähneet vasta ensimmäisiä ilmiöitä kiinalaisten matkailussa. Kiinan jättäminen huomiotta olisi iso riski koko Saimaan alueelle, Sorjonen sanoo.

– Kiina katsoo Eurooppaan. Suomi kiinnostaa ja on muodissa juuri nyt.

Gosaimaan johtaja muistuttaa myös maailman nouseviin talouksiin kuuluvasta Intiasta.

– Yksi suurimmista matkailutoimijoista on intialaisessa omistuksessa, Sorjonen sanoo ja viittaa Rauhassa olevaan Holiday Club Saimaaseen.

Etelä-Karjalan alueen matkailun ykkösprioriteetit ovat edelleen kotimaa ja Venäjä.

Kiina katsoo Eurooppaan. Suomi kiinnostaa ja on muodissa juuri nyt. — Juha Sorjonen

Mallia Base Campista

Saarelainen esittää, että matkailusesonkia voisi laajentaa ympärivuotiseksi, jos kokousmatkailua kehittämään palkattaisiin siihen keskittyvä henkilö.

Sorjonen ei täysin allekirjoita väitettä.

– Ajatus ei ole aivan uusi. Siitä on puhuttu jo pidempään. Se olisi toteutettu, jos tämä yhdellä henkilöllä ratkeaisi. Me olemme lähteneet siitä, että tehokkaammat myyntimallit saadaan luomalla kumppanuuksia verkoston avulla. Verkosto myy esimerkiksi kokouksia ja paketoi erilaisia tapahtumia.

Sorjosen mukaan kotimaassa ja maailmallakin olevat matkanjärjestäjät, tapahtumatoimistot ja online -kanavat ovat tehokkaita ja myynti on heidän ydintoimintaansa.

– Toki aluetta, tuotteita ja palveluja pitää tuoda esille myös omissa kanavissa ja yrityksen tehdä omaa myyntiä. Tuloksellinen myynti on tänä päivänä hajautettu ja näkisin, että Saimaa -myyjät ovat pikemminkin verkosto, ei ehkä niinkään yksittäinen ihminen.

Sorjonen pitää Imatran Base Campia hyvänä esimerkkinä.

– He markkinoivat Imatralla erilaisia tapahtumia ja urheiluleirityksiä Ukonniemessä oman verkostonsa avulla.

Tuotepaketteja kehitettävä lisää

Sorjonen muistuttaa, että keskeistä Etelä-Karjalaan suuntautuvassa matkailussa eivät ole yöpymiset.

– Budapestissä ei mietitä majoitusta, vaan täällä tarjolla olevia elämyksiä.

Sorjonen korostaa jo aiemmin esillä ollutta erilaisten matkailupakettien helppoa saatavuutta. Esimerkiksi älypuhelimella tehtävät varaukset ovat nykypäivää.

– Sellainen tuote, jossa on majoitus, kuljetukset ja ohjelmaa samassa paketissa on hyvä. Kiinnostava sisältö on aina kiinnostavaa ja ostamisen pitää olla helppoa.

Sorjonen kannustaa paikallisia matkailuyrityksiä kehittämään uusia ja aiempaa monipuolisempia matkailutuotteita.

– Tuotteita pitää kehittää aktiivisesti. Pari–kolme vuotta toiminutta tuotettakin pitää muistaa jatkuvasti päivittää. Meillä on erilaisia myyntikanavia ja me kyllä markkinoimme Etelä-Karjalaa ja Saimaata.