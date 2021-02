Ruokolahden Salosaaressa sijaitsevaa louhosta aiotaan laajentaa – Lähin asunto on 400 metrin päässä

Maa- ja kiviainesta on tarkoitus ottaa enintään puoli miljoonaa kuutiota. Peab Industri Oy:n lupahakemus on parhaillaan nähtävillä. Asiaa käsitellään kevään aikana Imatran seudun ympäristölautakunnassa.

Peab Industri Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa- ja kiviaineksen ottoon Ruokolahden Salosaaressa.

Kyse on olemassa olevan louhoksen laajentamisesta uudelle, neitseelliselle 4,6 hehtaarin alueelle vanhan louhoksen vieressä. Maa- ja kiviainesta on määrä ottaa enintään 480 000 kuutiota.

– Määrä on merkittävä, mutta ei jättimäinen, arvioi vt. ympäristöjohtaja, ympäristötarkastaja Arto Ahonen Imatran seudun ympäristötoimesta.

Maa- ja kiviaineksen ottamisen lisäksi Peab Industri hakee ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa kallion louhimista ja murskausta varten. Louhittava kiviaines on määrä murskata valmiiksi lopputuotteeksi paikan päällä.

Mursketta käytetään muun muassa tienpohjiin ja rakennustyömailla.

Toiminnasta aiheutuu pölyä, tärinää sekä melua, kun kalliota räjäytetään ja murskataan.

Lähimpiin asuinrakennuksiin on 400–700 metriä. Lähimmät vapaa-ajan asunnot ovat kilometrin päässä. Suunnitellun ottoalueen vieressä on myös yksityinen, Metso-ohjelmaan kuuluva luonnonsuojelualue.

Peab Industri Uusi alue on merkitty karttaan punaisella. Kuvakaappaus Peab Industrin ympäristömeluselvityksestä.

Ruokolahden kunta myönsi louhokselle luvan ensimmäisen kerran vuonna 2007. Silloin hakijana oli Lemminkäinen.

Vuosien varrella yrityksen nimi muuttui, aluksi YIT Infraksi, sitten Peab Industriksi.

Nyt Peab Industri hakee lupaa uudelle ottamisalueelle, koska vanha on loppuun louhittu. Peab arvioi toiminnan volyymin pysyttelevän jatkossa samankaltaisena kuin tähänkin asti.

Lupahakemus on parhaillaan yleisesti nähtävillä. Mahdolliset muistutukset tulee jättää 8. maaliskuuta mennessä Imatran seudun ympäristötoimeen.

Vaikka lupahakemuksen nähtävillä olo on vasta alkanut, asia on jo herättänyt paikallisissa mielenkiintoa. Soittoja on tullut ja kriittisiä kommentteja esitetty, Arto Ahonen kertoo, mikä enteilee muistutuksia, ehkä valituksiakin, jos lupa myönnetään. Tämä on varsin tavallista.

– Kallion louhinta muuttaa maisemaa peruuttamattomasti. Suurin osa meille tulevista valitusasioista koskee louhintapäätöksiä, Arto Ahonen mainitsee.

Seudullinen ympäristölautakunta käsittelee lupahakemusta aikaisintaan huhtikuun kokouksessa.