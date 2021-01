Lappeenrantalaiskuriirin 2 000:sta kyyditettävästä vain 8 on käännytetty Venäjän ja Suomen rajoilla korona-aikana – Nyt voimaan tulevat rajoitukset jopa helpottavat perheenjäsenten tapaamista

Jukka Jyrkinen vastaa puhelimeen Nuijamaan raja-asemalla maanantaiaamuna kymmenen aikaan. Lappeenrantalaisen HH-Kuriirin toimitusjohtaja on ehtinyt kuljettaa rajan yli postin lisäksi neljä matkustajaa Viipuriin ja on tulossa viiden kyytiläisen kanssa takaisin. Hänellä on aikaa vaihtaa muutama sana odottaessaan, että puomi aukeaa ja matka pääsee jatkumaan kohti Lappeenrantaa.