Imatran demareilta vaaliyllätys keväälle — Suomen Kerta Oy:n perustaja Kalle Huikko on lähdössä SDP:n ehdokkaaksi eduskuntavaaleissa

Yksi kevään eduskuntavaalien eteläkarjalaisista yllätyksistä tulee Imatralta.

Kertakäyttöastioita ja Havin kynttilöitä valmistavan Suomen Kerta Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Kalle Huikko on lähdössä SDP:n eduskuntavaaliehdokkaaksi. Huikko on liittynyt Suomen sosiaalidemokraattiseen puolueeseen Imatran Sosiaalidemokraatit ry:n kautta.

Imatralainen demariyhdistys esittää Kaakkois-Suomen piirille, että yhdistys nimeää Huikon puolueen ehdokkaaksi. Piiri tekee päätöksen Huikon ehdokkuudesta marraskuussa.

Käytännössä ehdokkuus on varma, sillä Imatran demarit ovat perinteisesti keskeisiä vaikuttajia Kaakkois-Suomen piirissä.

Imatran sosiaalidemokraatit otti Huikon jäsenekseen lokakuussa. Huikon jäsenyys ja ehdokkuus demareissa on yllätys, sillä hän on ristiriitainen persoona SDP-taustaisen ay-liikkeen piirissä. Suomen Kerta Oy:n toimitusjohtajana voimakastahtoinen Huikko on usein ollut muun muassa paperiliiton kynsissä.

Takavuosina Huikko ja Imatran sosiaalidemokraattien nykyinen voimahahmo Ilkka Nokelainen ottivat usein voimakkaasti yhteen. Nokelainen oli tuolloin paperiliiton liittovaltuuston puheenjohtaja ja vastusti muun muassa Suomen Kerta Oy:n irtisanomisia Kotkassa.

Suomen Kerta Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimi Huikon tapaan kiistelty Imatran seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Pekka Ruotsalainen. Ruotsalainen oli myös Imatran sosiaalidemokraatit ry:n puheenjohtaja.

Ilkka Nokelainen erosi kiistojen vuoksi yhdistyksestä vastalauseena Ruotsalaiselle ja liittyi toiseen Tainionkoskella toimineeseen yhdistykseen.

Nykyään pääkaupunkiseudulla asuva Ruotsalainen on viime viikkoina nähty Imatralla ja hän on hakenut tukea Huikon ehdokkuudelle.

Imatralla SDP:n eduskuntavaalien ehdokasasetelma saa uusia kierroksia Huikon ehdokkuudesta. SDP:n toinen imatralaisehdokas on Teollisuusliiton valtuuston jäsen ja Ovakon teollisuusliittolaisten pääluottamusmies ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm.

Lisäksi ehdolla on toisen kauden kansanedustaja Suna Kymäläinen Ruokolahdelta.