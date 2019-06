Napinkulman asemakaavaehdotuksen avoin keskustelutilaisuus keräsi torstai-iltana kaupungintalon valtuustosaliin yli 40 osallistujaa.

Tilaisuudessa esiteltiin kaava arkkitehti Maarit Suomenkorven johdolla, jonka jälkeen asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen esitteli yhteenvedon kaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta saatuja palautteita ja muistutuksia.

Kaavasta jätettiin 15 kuntalaisten tekemää muistutusta sekä viisi lausuntoa.

Kaavojen palaute koski pääosin kaavassa osoitettua rakennusoikeuden määrää, rakennuksen korkeutta ja massaa, sekä sen ympäristöön sovittamista. Myös autopaikkamitoitus huoletti.

Muutoksia ei palautteen johdosta tehty.

Rakennuksen koko huoletti

Keskustelutilaisuudessa esille nousi samat asiat kuin jätetyissä muistutuksissa.

Kiinteistö oy Koskenkulman hallituksen puheenjohtaja Olli Ruokonen ihmetteli, miksi ensimmäisessä luonnoksessa kerrosluvuksi oli päädytty seitsemään kerrokseen.

— Rakennukseen oli alunperin osoitettu 8500 kerrosneliömetriä, joka ei mahdu kuuteen kerrokseen, asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen totesi.

Sittemmin kerrosneliömetrimäärää pudotettiin, ja kerroslukumäärä vähennettiin kuuteen.

Santeri Tynkkynen Violettipaitainen Olli Ruokonen oli useampaan otteeseen äänessä tilaisuudessa.

Entinen kaupunginvaltuutettu Ritva Kärmenniemi huomautti, että aikoinaan valtuustossa päätettiin, että Imatrankoskella rakennusten korkeuden tulee olla enintään neljä kerrosta.

Hän ihmettelee, mihin muutama kausi sitten valtuustossa tehty päätös on hävinnyt.

— Napinkulmaan ei mitään tornitaloa kaivata, se on ajatuksena hirveä.

Naapurikiinteistössä, Koskenkulmassa, asuva Milja Jaatinen pohti, että mitä hänen asunnon ikkunoille käy.

— Minun kahden huoneen ikkunat ovat suunniteltuun rakennukseen päin. Siellä on sitten kaksi komeroa, jos suunniteltu talo tulee siihen kiinni.

Arkkitehti Maarit Suomenkorpi vastasi, että suunnittelussa pitää ottaa huomioon, ettei pimennetä asukkaiden ikkunoita.

Havainnekuvat

Ihmetystä herätti myös rakennuksesta esitellyt havainnekuvat.

Seppo Hintsanen pohti tilaisuudessa, että miksi Napinkulmasta ei ole tehty havainnekuvia, joissa aurinko paistaisi ylhäältä.

Häntä huoletti, miten kävelykadun valoisuudelle kävisi.

— Jos rakennukseen jättää suunnitellun ylätornin, se peittää kävelykadun, eikä sinne tule valoa, hän toteaa.

Esko Kärkäs totesi, ettei myöskään sellaista havainnekuvaa ole, joka olisi otettu koskisillalta kävelykadulle päin.

— Se katu on vedetty kuvissa hyvin kapeaksi. Nyt siinä on vielä tilaa, joka on kiva.

Santeri Tynkkynen Punapaitainen Seppo Hintsanen avasi keskustelutilaisuuden yleisön osalta.

Autopaikat

Erkki Jouhki ihmetteli muun muassa autopaikkanormia.

Autopaikkojen yleinen mitoitus Imatralla on yksi autopaikka 85 kerrosneliömetriä kohden. Ehdotuksessa se on yksi autopaikka 200 kerrosneliömetriä kohden.

— Erittäin kummallinen halvennus rakennuskustannukseen, Jouhki totesi.

Rakennusliike Evälahden Jukka Evälahti huomautti Jouhkille, että Suomessa tällä hetkellä kaikki isommat ja kehittyvät kaupungit ovat selvästi löysentämässä autopaikkojen rakennusoikeutta.

Tilaisuuden lopussa asemakaava-arkkitehti Jaana Huovinen kertoi, että seuraavaksi laaditaan yhteenveto keskustelusta ja palautteista sekä mietitään, miten tästä edetään.

— Prosessi on vielä kesken, hän huomautti.