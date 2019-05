Lappeenrantalaisessa kansantanssiryhmässä tanssii sukulaisia, sydänystäviä ja pariskuntia — "Ei meillä ole muita kavereita kuin toisemme"

Kimurantti on kuin yhtä suurta perhettä. Kirjaimellisesti, sillä lappeenrantalaisten nuorten aikuisten kansantanssiryhmässä tanssii niin sukulaisia, sydänystäviä kuin pariskuntiakin.



Koko tanssiryhmä helähtää kovaääniseen nauruun kysymykselle siitä, kuinka läheisiä he ovat ja viettävätkö he aikaa yhdessä harjoitusten ulkopuolella.

— Ei meillä ole muita kavereita kuin toisemme, sanoo Sonja Koskela nauraen.



Koskela vitsailee, mutta vitsin takana piilee totuus. Tanssi on hyvin intensiivinen harrastus. Suurin osa Kimurantin nuorista asuu ja opiskelee muilla paikkakunnilla, joten vierailut kotikaupungissa Lappeenrannassa rytmittyvät tanssin mukaan. Omaa perhettä ja tanssiryhmän ulkopuolisia ystäviä on vaikea ehtiä tavata.

— Kansantanssi on enemmän elämäntapa kuin harrastus. Olisi vaikeaa kuvitella elämää ilman sitä, nuoret kertovat.



Tämän kevään ajan Kimurantti harjoitteli Tampereella järjestettyä, Suomen nuorisoseurojen kansantanssikatselmusta Tanssimyllyä varten. Kimurantti luokiteltiin siellä korkeimpaan sarjaan.

Olemme pienestä pitäen olleet yhdessä ja kasvaneet yhdessä. Elämän teinivaiheet, ilot ja surut on jaettu, ja tiedämme toisistamme tosi paljon. - Olga Rehula

Suomessa kansantanssi ei ole trendikästä

Kansantanssi on harrastajiensa keskuudessa hyvin arvostettu laji, mutta suomalaisen valtaväestön silmissä se ei ole trendikkäin harrastus, selvittää Kimurantin ohjaaja ja pitkän linjan kansantanssikasvattaja Merja Skyttä.



Kansantanssia arvostetaan kuitenkin maailmanlaajuisesti, esimerkiksi Aasiassa, Välimeren maissa, Balkanin alueella ja Itä-Euroopassa.



Kimuranttikin kiertää esiintymässä tanssifestivaaleilla Suomessa ja ympäri maailmaa. Tanssiryhmällä on bulgarialainen agentti, joka välittää heille esiintymisiä ulkomailla.

— Jos pystyisimme reissaamaan usein, esiintymisiä olisi tarjolla jatkuvasti, Skyttä kertoo.



Kimurantti kerää varoja tanssikeikkojen lisäksi talkootyöllä, esimerkiksi myymällä itse poimimiaan mustikoita torilla.

Jenni Hirvinen Kimurantti on alun perin ollut tyttöjen tanssiryhmä, mutta vuodesta 2005 alkaen pojat ovat päässeet mukaan.

Pitkät juuret harrastuksessa

Kansantanssijoista monet aloittavat harrastuksen hyvin nuorena, jopa kaksivuotiaana.



Kimurantin tanssijat ovat yhä nuoria, vähän yli tai alle parikymppisiä aikuisia, mutta tanssitaustaa on ehtinyt kertyä runsaasti. Moni aloitti kansantanssin äidin, muun sukulaisen tai ystävän innoittamana.

— Usein lajiin kasvetaan, ja ne, joilla on pitkät juuret tässä lajissa, kestävät mukana parhaiten. Tyypillinen ikä aloittaa on alle kouluikäisenä tai kouluiässä, Skyttä kertoo.



Nuoret kertovat, että motivaatio harrastaa tulee tavoitteellisuudesta: tiedossa on aina seuraava etappi — matka, katselmus, konsertti tai ensi-ilta — jota varten harjoitellaan yhdessä. Vähintään yhtä tärkeä asia on hyvä ryhmähenki.

— Olemme hassutteleva porukka. Meillä on aina hauskaa keskenämme, kuvailee Julia Lautala.



Tanssijat esimerkiksi istuvat iltaa usein ja juttelevat monissa Whatsapp-ryhmissään. Pojat käyvät kalassa yhdessä. Harrastus ja tanssiyhteisö ovat mukana kaikissa elämän alueissa.

— Olemme pienestä pitäen olleet yhdessä ja kasvaneet yhdessä. Elämän teinivaiheet, ilot ja surut on jaettu, ja tiedämme toisistamme tosi paljon, Olga Rehula sanoo.

Lappeenrannan keskustan tuntumassa sijaitsevan Lönnrotin koulun sali ryhmälle tärkeä. Se on toiminut harjoituspaikkana niin kauan kuin Merja Skyttä pystyy muistamaan.

— Jo minun isäni on tanssinut täällä, kun olen ollut ihan pieni. Voin sanoa, että olen kasvanut tässä salissa, Skyttä kertoo.