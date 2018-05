Purnujärven uusi kunnostussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelman mukaan jo vuosia heikossa tilassa olleen järven hoitokalastusta pitäisi lisätä, sillä koekalastuksissa särkikalojen osuuden on havaittu olevan yli 80 prosenttia kokonaissaaliista. Vastaavissa järvissä osuus on yleensä 40—60 prosentin luokkaa.