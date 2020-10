THL: Lappeenrannassa lauantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa

Kaupungissa on kaikkiaan 56 vahvistettua koronavirustartuntaa.

Lappeenrannassa on varmistunut kaksi uutta koronavirustapausta, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lauantain koronaviruskatsauksesta. Kaupungissa on todettu nyt kaikkiaan 56 koronavirustapausta keväästä lähtien.

Imatran koronavirustapausten määrä ei ole noussut. Kaupungissa on edelleen 10 havaittua koronavirustapausta.

THL:n kartan mukaan Etelä-Karjalassa on todettu kaikkiaan 78 koronavirustapausta. Tartunnoista 56 on Lappeenrannassa ja 10 Imatralla. THL ei ilmoita paikkakuntia, joissa on vähemmän kuin viisi tartuntaa.

Lappeenrantaan on tullut kahden päivän aikana kolme uutta vahvistettua tartuntaa. Vielä torstaina kaupungissa oli 53 vahvistettua koronavirustartuntaa.

Kaakkois-Suomen suuremmista kunnista Kouvolassa on vahvistettu lauantaina 11 uutta koronavirustartuntaa, mutta Kotkaan ja Haminaan ei ole tullut uusia tartuntoja.