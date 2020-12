Ruokolahti ei myy sote-kiinteistöjään – Pitkään punnerrettu aiesopimus Mehiläisen kanssa raukeaa vuodenvaihteessa

Ruokolahti ei myy sote-kiinteistöjään. Kunnalla on valtuuston hyväksymä aiesopimus sote-kiinteistöjen myynnistä yksityiselle terveysjätti Mehiläiselle, mutta neuvottelut sopimuksesta ovat olleet jäissä jo pitkään.

Aiesopimus raukeaa vuoden lopussa, eikä sen purkautumisesta tule mitään taloudellisia sanktioita Ruokolahdelle.

– Mitään neuvotteluja sotesta ole käynnissä, eikä kauppoja valmistella, Ruokolahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) sanoo.

Tilannekuva muuttui rajusti

Sote-kiinteistöjen myyntiä valmisteltiin Ruokolahdella kolmisen vuotta. Alkuvaiheen neuvotteluissa oli ostajaehdokkaana myös Attendo.

Ruokolahti teki Mehiläisen kanssa aiesopimuksen sote-kiinteistöjen paketista, johon kuuluivat kunnan hyvinvointiasema ja terveyskeskus, palvelutalot Ruokorinne ja Iltatähti sekä iäkkäiden kuntalaisten asuntoina toimivat Torilan rivitalot.

Kun markkinaehtoinen sote-ratkaisu kaatui, väheni myös yritysten kiinnostus kuntien kiinteistöjen ostamiseen koko maassa. — Suna Kymäläinen

Sote nurin ja korona päälle

Kun Ruokolahti aloitti neuvottelut kiinteistökaupoista, Juha Sipilän (kesk.) johtama hallitus valmisteli suurta sote-uudistusta.

Silloin oli olemassa riski siitä, että kiinteistöjä jäisi roikkumaan taloudelliseksi taakaksi kunnan vastuulle. Sittemmin tilannekuva on muuttunut rajusti. Siihen ovat vaikuttaneet sote-ratkaisun kaatuminen ja koronapandemia.

– Kun markkinaehtoinen sote-ratkaisu kaatui, väheni myös yritysten kiinnostus kuntien kiinteistöjen ostamiseen koko maassa, Suna Kymäläinen muistuttaa.

Toinen merkittävä tilannekuvan muuttaja on ollut koronapandemia. Monissa kunnissa harkitaan nyt uudelta kantilta, pitäisikö niillä olla käytössään omia kiinteistöjä julkiselle terveydenhuollolle.

– Ruokolahdella on varsin hyväkuntoiset sote-rakennukset ja lääkäritilannekin on parantunut. Meillä on ollut kolmekin lääkäriä kunnassa, Kymäläinen kertoo.

Ruokolahdella neuvottelut yksityisen sote-palvelujen tarjoajien kanssa saivat vauhtia tilanteesta, jossa Eksote ei pystynyt järjestämään kuntaan lainkaan lääkäripalveluja.