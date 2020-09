Lappeenrannassa testataan uutta ympäristöystävällistä teknologiaa hulevesien puhdistuksessa Sammonlahdessa ja Kuutostiellä

Lappeenrannassa kokeillaan uutta ympäristöystävällistä teknologiaa sade- ja sulamisvesien eli hulevesien puhdistuksessa. Kyseessä on mikrobipohjaisen EM-teknologian (effective microorganisms) ja shungittisuodattimen yhdistelmä, kaupunki tiedottaa.

LUT-yliopiston professorin Satu-Pia Reinikaisen mukaan suodatin on siksi edistyksellinen, ettei se sisällä kemikaaleja, ja sen kennojen raaka-aine eli shungiitti voidaan kierrättää.

– Shungiitti on hyvin hiilipitoinen materiaali, jota on käytetty jo pitkään vedenpuhdistukseen eri tavoilla. Huleveden suodatukseen riittää 30–50 -prosenttinen shungiitti, vaikka sitä on saatavilla jopa 90 prosentin hiilipitoisuudella, kertoo Reinikainen kaupungin tiedotteessa.

Shungiitti poistaa hulevedestä öljyjä, raskasmetalleja sekä hajuhaittoja. EM-teknologia puolestaan on mikrobipohjainen ratkaisu, jossa mikrobit tehostavat ympäristön itsensä kykyä käsitellä ja sitoa ravinteita ja haitallisia aineita.

Kun hulevedet menevät aikanaan vesistöön, tehostavat suodatuksessa käytetyt EM-mikrobit myös vesistön oman mikrobikannan toimintaa.

Teknologiaa testataan kahdessa paikassa

Kansainvälistä testausprojektia vetää Lappeenrannassa seudun ympäristötoimi ja mukana on myös LUT-yliopisto. Projektissa ovat mukana myös SC Minerals Pietarista ja geologian instituutti Petroskoista, joka toimittaa shungiitin.

Tällä hetkellä Lappeenrannassa on koekäytössä kaksi suodatinta, joista toinen on asennettu Sammonlahden kosteikolle ja toinen Kuutostielle Myllykeskuksen ja Vanhan Viipurintien väliselle ramppialueelle.

Venäjällä Pietarissa koekäytössä on neljä suodatinta. Lappeenrannassa suodatuksen tehosta kerätään tietoa talven aikana ja tulokset julkaistaan keväällä.

Hanke on ENI-ohjelman Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelman rahoittama kolmevuotinen hanke, joka käynnistyi maaliskuussa 2019.

Kaupunkiin rakennettu hulevesikosteikkoja

Lappeenrannan kaupunki on panostanut viime vuosina muutenkin hulevesien käsittelyyn. Tällä hetkellä kaupungissa on noin 280 kilometriä rakennettua hulevesiverkostoa.

Lappeenrannassa on myös rakennettu seitsemän hulevesikosteikkoa Sunisenlahden rannoilla sekä maaseudulle lähes 100 erilaista vesiensuojelurakennetta valumavesien suodattamiseen.

Kaupungin tiedotteen mukaan syksyn rankkasateet vaativat viemäröinti- ja puhdistusjärjestelmältä hyvää suorituskykyä, sillä alueen sadanta on noin 600 millimetriä vuodessa.