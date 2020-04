Lappeenrannan seurakunnat jakavat hätäapuna ruokakasseja – Sisältävät elintarvikkeita, jotka eivät tarvitse kylmäkuljetusta

Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat aloittivat ruokakassien jakamisen tehostetusti pääsiäistä edeltävällä viikolla, seurakunnat kertovat tiedotteessa.

Ruoka-apua saa soittamalla seurakuntien palvelupuhelimeen ja sopimalla noudosta.

Leirikeskusten emännän Kirsi Hyvösen kokoama ruokapaketti sisältää elintarvikkeita, jotka eivät tarvitse kylmäkuljetusketjua.

Kassista löytyy muun muassa ruokaöljyä, pastaa, tomaattimurskaa, soijarouhetta, tonnikalaa, kaurahiutaleita, vehnäjauhoja, kuivahiivaa, kahvia sekä iskukuumennettua maitoa.

Kauppojen lahjoittamilla hävikkiruokaerillä paketteja täydennetään vihanneksilla, leivällä, kuiva-aineilla ja tuoretuotteilla. Ruokakassien koostumus vaihtelee.

– Olemme erittäin kiitollisia paikallisille kauppiaille, että he ovat lähteneet mukaan avustustoimintaan, sanoo tiimin vetäjä, erityisdiakoni Ari Tuomikoski tiedotteessa.

– Tarvetta selvästi on ollut, vaikkei toimintamme ole vielä laajasti tietoisuudessa.

Kasseihin on pakattu myös muutama resepti, joita voi hyödyntää. Tekeillä on ravintola-alan ammattilaisten tekemä video, mitä kaikkea ruokapaketista voi kokata.

Kriisiapuna ja akuuttiin tarpeeseen

Ruokakasseja jaetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin, mutta ei arkipyhinä.

Ensimmäisellä viikolla ruokakasseja jaettiin 40. Toisella viikolla on ollut rauhallisempaa, mutta yli 20 kassia on noudettu tai toimitettu perille. Ruokakassit joko haetaan seurakuntien jakelupisteestä ja sille voi pyytää kotiinkuljetusta.

Ruokapaketin ydinajatus on toimia kriisiapuna esimerkiksi silloin, jos etuisuuksien käsittely on kesken tai kyseessä on akuutti tarve. Mikäli taloudellisen tuen tarve on pidempiaikaista, asiaa ryhdytään selvittämään diakoniatiimissä.

Kaikenlaista apua yhden puhelinumeron kautta

Lappeenrannan seurakunnissa on käytössä yksi päivystävä ja auttava puhelin. Yhden yhteisen numeron tarkoituksena on helpottaa ihmisten yhteydenottoa seurakuntaan ja sen työntekijöihin.

Seurakuntien palvelupuhelin päivystää arkisin kello 10–15 numerossa 040 3126 506. Numeroon voi soittaa kaikenlaisessa ja kokoisessa tarpeessa – olipa kyse keskusteluavusta, ruoka-avusta, taloudellisesta avustamisesta tai sielunhoidollisesta avusta.

Seurakuntaa voi myös pyytää ottamaan yhteyttä läheiseen tai sukulaiseen.