Kun kello löi kaksitoista, lappeenrantalaiset nuoret ryntäsivät hakemaan kesätyöseteleitä — Roope Riikonen, 17, sai setelin ja ensi kesäksi töitä

Kesätöitä on Etelä-Karjalassa tarjolla enemmän kuin viime vuosina, mutta alaikäisten on yhä vaikea saada työtä. Kesätyöseteli on pistänyt vipinää lappeenrantalaisiin yrityksiin ja nuoriin.