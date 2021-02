Imatran turvakodissa asuu noin 50 aikuisasiakasta vuodessa. Korona-aika on merkinnyt muutoksia turvakodin arkeen.

Eksoten turvakodin asiakasmäärät Imatralla eivät ole kasvaneet koronapandemian aikana.

Tämä siitäkin huolimatta, että julkisuudessa on kerrottu perheväkivallan työllistäneen poliisia runsaasti korona-aikaan entistä enemmän. Etelä-Karjalassa poliisin saamien kotihälytystehtävien määrä kasvoi viime vuonna erityisesti Imatralla ja Lappeenrannassa.

Turvakodissa muutosta on tapahtunut toiseen suuntaan. Toimintayksikön esimies Sanna Aho kertoo, että vuoden 2020 asiakasmäärä turvakodissa oli edellisvuotta pienempi.

Vaihtelua on aina

Aho haluaa kuitenkin välttää "koronatulkintojen" tekemistä suuntaan tai toiseen.

– Vaikea sanoa, mikä johtuu mistäkin, ja asiakasmäärien vaihtelu on turvakodissa tavanomaista. Tässä on kuitenkin kyse yhdestä vuodesta, Aho sanoo.

Joskus apua eri tahoilta hakevien määrän väheneminen saa asiantuntijat huolestumaan. Silloin mietitään, onko apua tarvitsevien määrä todella vähentynyt vai eikö avun piiriin ole syystä tai toisesta hakeuduttu, vaikka tarvetta olisi.

Aho kertoo, että nämä ajatukset ovat tuttuja myös turvakodissa.

– Emme kuitenkaan ole kuulleet mitään sellaista, että korona-aikaan apua ei olisi lähdetty hakemaan.

Noin 50 aikuista asiakasta vuodessa

Imatralla toimiva turvakoti on Eksoten alueen ainoa. Turvakodissa on neljä perhepaikkaa.

Sanna Ahon mukaan kapasiteetti on riittävä.

– Joskus on yksittäisiä hetkiä, että talo on täynnä. Silloin asiakas voidaan ohjata johonkin toiseen turvakotiin, eli apu löytyy aina, Aho painottaa.

Turvakodin aikuisasiakkaiden määrä on noin 50 asiakasta vuodessa.

Koronatartunta ei estä avun saamista

Korona-aika on tuonut omat muutoksensa myös turvakodin arkeen.

Aho kertoo, että siivous- ja hygieniakäytäntöihin on kiinnitetty erityistä huomiota, kuten myös esimerkiksi kasvomaskien käyttöön.

– Osalla turvakodeista on paremmat valmiudet ottaa vastaan koronapositiivisia asiakkaita kuin joillakin toisilla. Turvakodeilla on selkeät suunnitelmat, kuinka toimitaan, jos asiakkaaksi tulee koronapositiivinen henkilö. Tartunta ei tietenkään estä avun saamista. Silloin on tärkeää ottaa ensiksi yhteyttä puhelimitse, jotta voidaan yhdessä miettiä, kuinka asiat hoidetaan.