Etelä-Karjalan tartuntatilanne ennallaan, muualla Suomessa 146 uutta koronatartuntaa

Etelä-Karjalassa varmistettujen koronatartuntojen tilanne on säilynyt ennallaan. Eksoten mukaan varmistettuja COVID-19 -tartuntoja on edelleen 14. Sairaalahoidossa Eksoten alueella on kaksi potilasta.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan Etelä-Karjalan tilanne on ennallaan yhteensä 14 tartunnalla. THL:n mukaan tartunnoista 11 on Lappeenrannassa.

Suomessa on nyt yhteensä 4 014 varmistettua koronavirustartuntaa. Tiistaina uusia varmistettuja tartuntoja on 146.

Uusien varmistettujen tartuntojen määrä lähes kaksinkertaistui eilisestä, jolloin niitä oli todettu 85.

THL kertoo tietoja mahdollisista uusista kuolemantapauksista myöhemmin tiistaina. Maanantaisten THL:n tietojen mukaan Suomessa on kuollut koronan vuoksi 98 ihmistä.

Luvuista voi kuitenkin puuttua kymmeniä hoivakodeissa tapahtuneita kuolemantapauksia. Yksin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä tällaisia kirjaamattomia kuolemantapauksia on jopa 50–60.