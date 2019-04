Varastettuja autoja yritettiin viedä Venäjän puolelle Nuijamaalla ja Vaalimaalla — Euroopasta varastettuja autoja tavataan itärajalla harvakseltaan

Varastettuja autoja on yritetty viedä Suomen kautta Venäjälle Kaakkois-Suomen rajan yli.

Rajavartiolaitos on tutkinut maaliskuussa kahta törkeää kätkemisrikosta, joissa rikollisorganisaation epäillään yrittäneen kuljettaa Euroopasta varastettuja autoja Suomen itärajan kautta Venäjälle. Esitutkinnan perusteella näyttää siltä, että tapaukset eivät liity toisiinsa, vaikka ne samanlaisia ovatkin.

Ensimmäinen rikos paljastui maaliskuun alussa Vaalimaalla, kun 30-vuotiaat ukrainalaiset mies ja nainen pyrkivät rajan yli Italiasta varastetulla katumaasturilla.

Molemmat henkilöt otettiin kiinni ja vangittiin myöhemmin. Kuljettajana toiminut mies on edelleen vangittuna ja odottaa asian käsittelyä käräjäoikeudessa.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että autoon on tehty lukuisia identiteettimuutoksia, joilla auton alkuperäinen identiteetti on häivytetty. Autosta on esimerkiksi yritetty muuttaa autoa yksilöivää runkonumeroa.

Autoon tehdyt ulkoiset muutokset ovat yksi syy, miksi se onnistuttiin ajamaan itärajalle saakka, sanoo tutkinnanjohtaja Timo Häkkinen Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksiköstä.

— Euroopan sisällä ei myöskään hirveästi tehdä rajatarkastuksia, ihmiset voivat liikkua vapaasti. Ulkorajalla autojen ja ihmisten asiakirjat katsotaan tarkemmin, Häkkinen sanoo.

Rikosta tutkinut Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikkö epäilee, että toiminta on ollut erittäin tarkasti johdettua ja siten ammattimaista. Suoritetun esitutkinnan perusteella auton kuljettajalle epäillään maksettavan työstä usean kuukauden normaalia palkkaa vastaava korvaus. Asia on tällä hetkellä syyteharkinnassa Salpausselän syyttäjänvirastossa.

Toisessa, Nuijamaan rajanylityspaikalla ilmi tulleessa tapauksessa esitutkinta valmistunee toukokuun alkupuolella.

Siinä rajalle saapui maaliskuun lopulla noin 35-vuotias venäläinen mies, jonka epäillään kuljettaneen Itä-Euroopasta muutamaa päivää aikaisemmin varastettua autoa. Auton kuljettaja on vangittu. Asiasta ei tutkinnan tässä vaiheessa anneta enempää tietoa.

Timo Häkkisen mukaan Euroopasta varastetuilla autoilla pyritään itärajan yli silloin tällöin. Tilanne ei ole poikkeuksellinen, mutta ei Euroopasta varastetuilla autoilla joka viikko rajan yli yritetä.

— Enemmän on tapauksia, jossa Venäjältä varastetulla autolla yritetään tulla Suomeen, Häkkinen sanoo.