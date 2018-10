Lappeenrannan burleskiharjoituksissa ikähaitari on parikymppisistä eläkeläisiin. Burleskiharrastuksen pariin vetävät monet syyt, joista yksi on toive löytää oma viehätysvoima uudelleen.

Lappeenrannassa burleskiharrastus on saanut lentävän lähdön napakoiden, paikallisten naisten ansiosta. Ensin elokuun alussa he perustivat burleskiyhdistyksen, ja pian sen ympärille oli jo kokoontunut parisenkymmentä burleskista kiinnostunutta naista.



Lappeenrantalainen yleisö on ottanut burleskiesitykset avosylin vastaan.

— Minulle, vanhalle naiselle, nuoret tytöt tulevat sanomaan, että saanko halata sua, olet niin ihana, Raija Oksanen kertoo.



Lappeenrannan burleskiharrastajiin kuuluu vasta-alkajia ja syvemmin lajiin tutustuneita.

— Melkein joka harjoituksiin nyt syksyllä on tullut joku uusi ihminen. Myös Art@bars -tapahtumassa olimme tosi suosittuja. Meitä seurattiin kapakkakierroksella baarista baariin, Titta Kossila kertoo.



Tänä syksynä harrastajat ovat harjoitelleet hanskatanssia, jonka ryhmä esittää kulttuuritila Nuijamiehen burleskipikkujouluissa marraskuun lopussa.

Haluan toipua entisestä elämästäni ja löytää itsestäni uudelleen viehätysvoiman ja naisellisuuden. -Virpi Tiainen

Voimaannuttava laji

Lappeenrantalaiset burleskiharrastajat kertovat, että burleski on heille voimaannuttava ja kehopositiivisuutta edistävä laji. Mukana on kaiken kokoisia ja muotoisia naisia. Osalla heistä on tanssitausta, mutta se ei ole burleskissa pakollista.



Burleski tarkoittaa teatterin keinoin esitettyä huumoriviihdettä. Show leikittelee erotiikalla, mutta pääroolissa on esiintyjän asenne. Vartaloa tuodaan esille kiusoittelevasti, mutta vartalon kriittisimmät paikat pysyvät piilossa. Vaikka laji vaatii heittäytymiskykyä, burleskiharrastajat kertovat, että lajia oli helppo lähteä kokeilemaan.

— Minulle alastomuus on ihan luonnollinen asia, eikä tässä edes ihan alasti olla. Tämä on sellaista piilopaljastelua enemmänkin, Tiina Kautonen sanoo.



Heinäkuussa burleskin aloittanut Virpi Tiainen käy Lappeenrannassa harjoituksissa Simpeleeltä Rautjärveltä. Lajista on tullut hänelle tärkeä.

— Tässä porukassa hyväksytään kaikki sellaisena kuin ovat. Tämä on hyvin voimaannuttava harrastus. Tavoitteeni ei välttämättä ole esiintyminen. Haluan toipua entisestä elämästäni ja löytää itsestäni uudelleen viehätysvoiman ja naisellisuuden, Tiainen sanoo.

Puuhkia ja tasseleita

Burleskiharjoituksiin kokoonnutaan vuoroviikoin Kimpisen koululle ja Lappeenrannan palvelukeskussäätiön tiloihin Kauppakadulle. Treeneissä harjoitellaan burleskiliikkeitä sekä eleitä ja ilmeitä.



Naiselliset vaatteet ja asusteet vaihtavat omistajaa harrastajien rompetorilla, joka pursuilee puuhkia, koruja ja stay up -sukkia. Harrastajat myös harjoittelevat meikin ja kampausten tekoa yhdessä sekä tuunaavat esiintymisvaatteita ja askartelevat tasseleita eli pieniä rinnanpään peittäviä koristeita.

— Tasseleiden teko on aika mielikuvituksellista puuhaa. Niissä voi käyttää vaikka vanhan kassin pohjaa ja kalastustarvikkeita, Kossila sanoo.



Harjoituksissa on harrastajien mukaan helppo pitää hauskaa yhdessä, ja kukaan ei nipota. Ikähaitari on parikymppisistä eläkeikäisiin. Ryhmään pääsee edelleen mukaan, ja myös miehet ovat tervetulleita.

— Alusta asti olemme auttaneet ja kannustaneet toisiamme. Jokainen saa ryhmässä tehdä sitä mitä osaa parhaiten, Kautonen sanoo.