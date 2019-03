Kourulassa syntyi idea yksinäisyyden lievittämiseen — Keskustelukerhosta tuli lappeenrantalaisille senioreille tärkeä tapahtuma kerran viikossa

Kymmenen plus, huudahtaa Kaija Vartiainen arvosanan. Lappeenrantalaisen senioreiden keskustelukerhon ilmapiiri on Vartiaisen mielestä priimaluokkaa.



Hieman yli tai alle viidentoista hengen eläkeläisryhmä kokoontuu viikoittain Kourulaan Kesämäen leipomon kahvioon keskustelemaan viikon sattumuksista.



Vartiainen on ollut toiminnassa mukana pari vuotta.

— Olen saanut tästä todella paljon. Tulin ensimmäisen kerran ystävän kanssa, joka täällä oli käynyt alusta lähtien. Oli hyvä, että tuli tultua. Tämä on ollut todella antoisa, hyvä tapaaminen aina. Kaikki ovat mukavia, ja keskustelu on vapaata, Vartiainen muotoilee.

Jo ensimmäinen tapaaminen

oli menestys

Katselin parina kertana, kun olin täällä juomassa kahvia, että tuohon porukkaanhan voisi oikeastaan mennäkin. - Aarre Sientola

Eläkeläisten keskustelukerhossa on väkeä niin paljon, etteivät he mahdu mitenkään yhden pienen pöydän ääreen. Pöytiä pitää yhdistellä ja napata tuoleja muista pöydistä. Puheensorina on kova.



Ryhmän perustanut asukasaktiivi Ahti Nuottimäki kertoo, että seniorit ovat kokoontuneet vuodesta 2012 joka viikko.

— Kymmenen vuotta sitten perustettiin Kuusimäen, Kourulan ja Lavolan asukasyhdistys. Silloin yhdistys sai kaupungilta tilastotietoja asukkaista ja totesimme, että yhdistyksen alueella on noin 4 000 asukasta ja lähes puolet asunnoista on yksin elävien asuntoja. Laskin myös, että noin 800—900 henkilöä ovat eläkeikäisiä. Tulimme sellaiseen johtopäätökseen, että yhteisölliselle toiminnalle olisi tarvetta. Keksimme sitten tämän kerhon. Keväällä 2012 ensimmäisessä tapaamisessa oli tuvan täydeltä väkeä, Nuottimäki muistelee.



Tietoa kerhosta on jaettu muun muassa paikallisissa sanomalehdissä, asukasyhdistyksen tiedotteissa, yhteisöpalvelu Facebookissa ja perinteisesti puskaradiossa. Tieto tapaamisista kulki hyvin, mutta osa pohti kerhoon liittymistä hieman kauemmin:

— Katselin parina kertana, kun olin täällä juomassa kahvia, että tuohon porukkaanhan voisi oikeastaan mennäkin. Enää tästä en jäisi pois. Ihmisen ei ole hyvä olla yksinänsä. Täällä on porukkaa, jonka kanssa heitetään tarinaa, sanoo Aarre Sientola.

Jenni Hirvinen Ahti Nuottimäki (eturi vasemmalta alkaen), Aarre Sientola, Onni Mykkänen, Ilmi Hämäläinen, Kaija Vartiainen (takarivi vasemmalta alkaen), Liisa Englund, Airi Mykkänen, Venla Palmroos, Eila Torvi ja Eira Saarnio ovat iloisia yhteisöllisyydestä, jota viikoittainen tapaaminen on tuonut.

Sairaudet, lääkkeet ja kevään tulo

Keskustelukerhossa puhutaan kaikenlaisista aiheista maan ja taivaan väliltä, kuvailee Nuottimäki. Ensimmäisissä tapaamisissa miehet ja naiset juttelivat pitkälti omissa porukoissaan: miehet puhuivat sodasta ja kalastamisesta, kun taas naiset sairauksista ja lääkkeistä, keskustelijat sanovat.



Sittemmin aiheet ovat monipuolistuneet, vaikka lääkityksestä kyllä riittää puhetta edelleen. Sää on myös yksi suosikkiaiheista.

— Kevään tuloa olemme päivitelleet, Sientola sanoo.

Seniorien keskusteluryhmän jäsenistä suuri osa asuu Kourulassa, lähellä tapaamispaikkana toimivaa kahvilaa. Kotikaupunginosasta on lähtenyt paljon palveluja, mutta eläkeläisillä on alueesta hyvääkin sanottavaa. He kiittävät esimerkiksi Kourulassa sijaitsevia hammaslääkäriä ja parturia sekä alueen julkista liikennettä.

— Tästä kulkee bussit hyvin, puolen tunnin välein. Menen mieluummin apteekkiin keskustaan kuin Skinnarilaan, koska pääsen samalla rahalla bussilla kaupungille, Ilmi Hämäläinen sanoo.