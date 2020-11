Tuomas Gerdtistä huokui tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan sovun ja sovinnon henki

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti Tuomas Gerdtin haudalla koskettavan puheen.

Hän muistutti, että Gerdtin lähdössä on paljon lopullista.

– Tuomas Gerdt oli Mannerheim-ristin ritari, heistä viimeinen lähtijä. Surusanomassa on paljon lopullista, mutta samalla ikuisesti kestävää.

Presidentin mukaan Gerdtistä huokui vaatimattomuus. Sotasankaruutta hän ei korostanut.

– Ritari Gerdt vältti tuomasta esiin kokemuksiaan ja urhoollisuuttaan sodissa. Sodat oli käyty ja sovittu, elämä jatkui perheen, työn ja monien luottamustehtävien parissa. Keskusteluissa hänestä henki vaatimaton, vakuuttava vakaus. Koko olemus kertoi, että hän on valan ja velvollisuuden ristinsä kantanut ja kunnian ristinsä ansainnut, Niinistö sanoi.

Gerdtistä välittyi vahvoja tuntemuksia

Niinistö tapasi Gerdtiä muun muassa itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa. Samalla myös muut suomalaiset oppivat tuntemaan häntä.

– Monilla on varmaan silmissä kuva Tuomas Gerdtistä itsenäisyyspäivinä johdattamassa vieraita Valtiosaliin Jääkärimarssin soidessa.

– Sisään ei tullut vain fyysinen henkilö. Katsojalle hän välitti vahvoja tuntemuksia: Velvollisuuden täyttämisestä, vapaudesta ja vastuusta, sukupolvesta, joka uskoi tulevaan ja rakensi valtavan tuhon jäljiltä hyvinvoinnin. Ja hänestä huokui sovun ja sovinnon henki, Niinistö sanoi.

Perintö jää elämään

Presidentti korosti puheessaan myös Mannerheim-ristin ritarien perinnöstä, vaikka yksi aikakausi päättyi Gerdtin mukana.

– Sodista nousseen Suomen menestystarina on ainutlaatuinen. Meillä on kestävyyttä kohdata vaikeuksia ja uskoa niiden voittamiseen. Meillä on tahtoa puolustaa arvojamme ja maatamme. Tästä kaikesta ritari Tuomas Gerdt me kiitämme, me kunnioitamme ja me muistamme, Niinistö päätti.

