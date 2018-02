Lappeenrannan keskustaan avataan uusi lääkärikeskus syksyllä — Pohjola-lääkärikeskus aukeaa Osuuspankin toimitiloihin OP-ryhmän aikomuksena on laajeta ympäri Suomea. Yhtiön tavoitteena on lääkärikeskus jokaisessa maakunnassa. Lääkärikeskus tulee keskelle Lappeenrantaa Osuuspankin toimitaloon.

Pohjola-lääkärikeskus avataan Lappeenrantaan. Lääkärikeskus on tarkoitus avata syksyn 2018 aikana.

Lääkärikeskus tulee viime vuonna Lappeenrannan keskustassa avattuun Osuuspankin toimitaloon.

Ensi vaiheessa Pohjola-lääkärikeskuksen noin tuhannen neliön tiloista löytyvät 10—20 vastaanottohuonetta, fysioterapian tilat, laboratorio sekä kuvantamislaitteet.

OP Ryhmään kuuluvat Pohjola-lääkärikeskukset täydentävät valtakunnallisesti palvelevaa viiden Pohjola Sairaalan verkostoa.

Suunnitelmana on, että vuoden 2019 aikana avataan viisi lääkärikeskusta eri puolille Suomea. Yhteensä Pohjola-lääkärikeskuksia perustetaan lähivuosina parikymmentä kappaletta. Tavoitteena on, että Pohjola-lääkärikeskus on jokaisessa maakunnassa, yhtiö tiedottaa.

Pohjola-lääkärikeskukset tarjoavat yleislääkäreiden lisäksi erikoislääkäreiden palveluita esimerkiksi lastentautien, korva-, nenä- ja kurkkutautien, ortopedian ja traumatologian sekä työterveyshuollon erikoisaloilta. Lisäksi lääkärikeskuksista löytyvät esimerkiksi laboratorio sekä psykologin, fysioterapeutin ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotot.

Pohjola-lääkärikeskusten tarjonta eroaa Pohjola-sairaaloista siinä, että niiden leikkaustoiminta on keskitetty yliopistosairaalapaikkakunnilla sijaitseviin viiteen Pohjola-sairaalaan.