Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) tutkii epäiltyä aukiolo- ja anniskelumääräysten rikkomista yhden Lappeenrannan keskustassa sijaitsevan ravintolan osalta.

Ylitarkastaja Markus Leivonen AVIn Kouvolan yksiköstä kertoo, että vihjeitä on tullut yleisöltä sekä tietoa poliisilta viimeisen kuukauden ajalta liittyen kyseiseen paikkaan. AVIn tarkastaja on käynyt paikalla kertaalleen, minkä jälkeenkin epäiltyjä rikkomuksia on vinkattu.

Koronarajoitusten aikaan alkoholin myynnin pitäisi loppua kello 22, ja lasien ja tuoppien pitäisi tyhjentyä kello 23 mennessä. Ruokaravintoloidenkin pitäisi sulkea ovensa viimeistään kello 24.

– AVI on käynyt tarkastamassa paikan ja ohjaamassa toimintaa, mutta siitä huolimatta on vielä tullut ilmoituksia, Leivonen kertoo.

Epäilyksenä on, että anniskeluaikaa on rikottu myymällä alkoholia kello 22 jälkeen, ja kello 23 jälkeen asiakkaalla on ollut hallussaan juomia.

AVI pystyy päätöksellään sulkemaan määräyksiä rikkovan ravintolan enimmillään kuukaudeksi. Parhaillaan odotetaan myös päätöstä ravintoloiden yleisestä sulkemisesta muun kuin noutoruuan osalta.

Lappeenrannan ravintolaa koskeva päätös pyritään Leivosen mukaan saamaan voimaan mahdollisimman pian, tämän viikon aikana.

– Kyseinen paikka myy käsittääkseni ruokaa uloskin aika paljon, joten mahdollinen sulkeminen tulisi siihen vaikuttamaan, mikäli se pidemmäksi aikaa suljetaan, Leivonen kertoo.

– Pääosin rajoituksia on käsittääkseni noudatettu hyvin. Melko vähän ilmoituksia on tullut, mutta kaikki tutkitaan. Valvontaa tehdään lähinnä ilmoitusten perusteella.

Pari viikkoa sitten Kotkassa suljettiin AVIn määräyksestä ravintola rikkomusten takia kahdeksi viikoksi.

– Siellä oli ollut asiakkaita liian myöhään paikalla, ja olivat alkoholiakin nauttineet, Leivonen kertoo.

Poliisipartiot valvovat muun ohella

Ylikomisario Jukka Lankinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että poliisi valvoo myös koronamääräysten aikana ravintoloiden toimintaa muiden tehtäviensä ohessa ja partioidessaan kaupungilla. Poliisille tulee myös yleisövihjeitä.

– Kun partiot tekevät yleisvalvontaa keskustoissa, ja anniskelu näyttää jatkuvan paikassa jonka pitäisi olla kiinni, partio käy tarkistamassa, onko näin. Siitä lähtee sitten ilmoitus AVIn suuntaan.

Poliisi ei ole valvontaviranomainen alkoholin osalta, vaan se on AVIn tehtävä, Lankinen muistuttaa.

Kun viime keväänä kaikki ravitsemusliikkeet suljettiin, poliisi kävi ne tarkistamassa koko Kaakkois-Suomessa.

– Nyt ei vielä tiedetä, tuleeko sulku voimaan, ja kuinka poliisia ohjeistetaan valvonnan suhteen.

Varsinaisia salakapakoita paljastuu Lankisen mukaan erittäin harvoin, mutta ravintoloiden aukioloaikojen jälkeen tapahtuvaa myyntiä ja biletystä paljastuu silloin tällöin.