Tulevan vuosikymmenen toivelistalta löytyy työtä, terveyttä ja ilmastotekoja, Ison-Kristiinan käytävillä kaivattiin Helsinkiin ja Marsiin

Etelä-Saimaa haastatteli paikallisia uuden vuoden kynnyksellä ja kysyi, mitä he odottavat tulevaisuudelta ja millaiseksi kuvittelevat elämänsä kymmenen vuoden päästä, jos kaikki unelmat kävisivät toteen.

”Ehkä olen myös hankkimassa lapsia”

— Odotan varmaan sitä, että jos saisin opiskelupaikan ja olisi mukava vuosi, saisi töitä ja pysyisi terveenä. Se ehkä pelottaa, ettei pysyisi terveenä tai saisi semmoisia asioita, mitä on elämässään tavoitellut, tai jos perheenjäsenille tai läheisille tapahtuu jotain. 10 vuoden päästä asun parhaassa tapauksessa Helsingissä ja olen jossakin kivassa paikassa töissä. Minulla on kiva asunto, ehkä koira ja matkustelen. Ehkä olen myös hankkimassa lapsia, kertoo Salla Saarelainen.

Kai Skyttä Salla Saarelainen haaveilee muuttavansa Helsinkiin.

”Avaruuden valloitusta en panisi ollenkaan pahakseni”

— Odotan kovasti ilmastoasioissa sitä, että ihmiset ja maailman suuret valtiot ottaisivat sen tosissaan. Tieteelle pitäisi antaa arvoa, koska loppujen lopuksi tiedemiehet voisivat ehkä pelastaa meidät. Avaruuden valloitusta en panisi ollenkaan pahakseni, vaikka olenkin jo sen ikäinen, etten varmaan tule näkemään, miten Marsiin mennään, Aino Mölsä pohtii.

— Toivon, että kaikki yksityiset ihmiset ottaisivat omissa valinnoissaan huomioon ilmastoasiat, Matti Mölsä lisää.

Kai Skyttä Aino ja Matti Mölsälle ekologisuus ja kierrättäminen on tärkeää.

”Toivon, että itse olen edelleen työkykyinen”

— Henkilökohtaisella tasolla odotan terveyttä, se on varmaan se tärkein. Odotan myös uuden vuosikymmenen uusia elämyksiä. Kymmenen vuoden päästä, jos ajattelee perheeseeni liittyviä toiveita, niin toivon, että Silja on päässyt toivottavasti johonkin hyvään paikkaan opiskelemaan. Toivon, että itse olen edelleen työkykyinen ja työni on mielekästä. Ne ovat varmaan ne tärkeimmät asiat, kuvailee äiti Mari Pajunen.

Kai Skyttä Mari Pajusen (vasemmalla) tulevaisuuden toiveet liittyvät Silja-tyttäreen.

”Haluaisin muuttaa Helsinkiin”

— Odotan hyvällä mielellä uutta vuotta. Me menemme katsomaan ilotulituksia, Dianna Pakarinen kertoo.

Hän kertoo olevansa nyt 8-vuotias ja käy koulua Imatrankoskella. Tulevaisuudessa Pakarisen koulupaikka tulee olemaan uudessa, vielä rakenteilla olevassa puukoulussa, jonne menemistä hän jo odottaa. Hänestä Imatra on kiva paikka asua, mutta 10 vuoden päästä voisi asua jossain muuallakin.

— Haluaisin muuttaa Helsinkiin. Siellä minä varmaan shoppailisin.