Kaupunginhallitus: Jäähalli Kisapuistoon ja sisäliikuntahalli Amikselle – Kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esitys keskustan areenasta äänestettiin kumoon luvuin 9–1

Lappeenrannan kaupunginhallitus esittää uuden monitoimiareenan paikaksi Kisapuistoa. Kaupunginhallitus päätti esityksestään äänestyksen jälkeen maanantaina äänin 9–1.

Kisapuiston kannalla olivat SDP:n Risto Kakkola, Marja-Liisa Vesterinen ja Päivi Kukkonen, kokoomuksen Jyri Hänninen ja Helena Puolakka, keskustan Jukka Lohko, vihreiden Tuija Maaret Pykäläinen ja Hanna Holopainen sekä perussuomalaisten Juha Turkia.

Kokoomuksen Juha Härkönen kannatti kaupunginjohtaja Kimmo Jarvan esitystä, jonka mukaan monitoimiareena olisi rakennettu keskustaan.

Keskustan Riitta Munnukka äänesti tyhjää.

Kokouksen aikana Munnukka esitti, että kaupunki selvittää vielä kerran Kivenkadulla olevan Laptuote-säätiön omistaman tontin tilannetta. esitys ei saanut kannatusta.

Läpi menneen eli Kisapuisto-vaihtoehdon esityksen teki Päivi Kukkonen Hanna Holopaisen, Juha Turkian ja Marja-Liisa Vesterisen kannattamana.

Valtuusto ratkaisee ensi viikolla

Juha Härkönen puolestaan esitti, että asia olisi jätetty pöydälle lisäselvityksiä varten, mutta sekään ei saanut kannatusta.

Kaupunginhallitus otti kantaa myös sisäliikuntahalliin. Se on nousemassa Amiksen kentän lämmitettävän hiekkatekonurmen paikalle ja siinä yhteydessä hiekkatekonurmea siirretään ja peruskorjataan.

Seuraavaksi esitys menee kaupunginvaltuustoon. Ensi viikon maanantaina valtuusto tekee molempien hallien sijoituspaikasta lopullisen päätöksen.

Mikäli Kisapuistoon rakennettava jäähalli etenee myös valtuustossa, vuosien 2021–2023 talousarvioihin varataan määrärahat hanke- ja muiden suunnitelman laatimiseksi. Rakentaminen voisi näin käynnistyä vuonna 2024. Halli valmistuisi vuoden 2025 loppuun mennessä.

Noille vuosille kaupunginhallitus esittää investointimäärärahaa. Hankkeelle haetaan valtionavustusta sen toteutusvuosille.

Sisäliikuntahalli valmistuu ensin

Kaupunginhallituksen esityksessä otetaan kantaa myös sisäliikuntahalliin.

Halli rakennetaan esityksen mukaan Amiksen lämmitettävän hiekkatekonurmen paikalle ja hiekkatekonurmi siirretään ja peruskorjataan.

Sisäliikuntahallille ja lämmitettävän hiekkatekonurmen peruskorjauksen varataan vuoden 2021 talousarvioon määräraha hankesuunnitelmien laatimiseksi niin, että varsinaiset investointimäärärahat voidaan osoittaa vuoden 2022 talousarviossa. Myös tähän haetaan valtionavustusta.

Näillä näkymin sisäliikuntahalli valmistuu siis ennen jäähallia, jos valtuusto hyväksyy esityksen.

Myös Kisapuistoon monitoimiareena

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola näkee, että myös Kisapuistoon rakennetaan monitoimiareena erilaisiin käyttötarkoituksiin.

– Kisapuisto on jatkossakin jääurheilukeskus. Jos käytämme halliin 30 miljoonaa euroa, siellä pitää voida pitää myös konsertteja, messuja, näyttelyitä ja muitakin tapahtumia. Ravintolamaailma ei varmaan ole niin isossa roolissa, kuin se olisi keskustassa.

Liiga-SaiPa on ajanut hallia keskustaan, mutta nyt näyttää käyvän toisin. Kakkola haluaa Liiga-SaiPan mukaan suunnitteluun, kunhan päätös on ensi valtuustossa tehty.

– Annetaan pölyn laskeutua valtuuston päätöksen jälkeen. Sitten käydään neuvottelemaan Liiga-SaiPan ja muiden käyttäjien kanssa.

Kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja Hanna Holopainen sanoo, että kokonaisuus ratkaisi.

– Kokonaistarkastelussa tämä on paras vaihtoehto ja sisältää vähiten riskejä kaupungille. Valmista on joskus vuonna 2026. Meillä on paljon aikaa pohtia esimerkiksi Kisapuiston liikennejärjestelyjä ja joukkoliikenteen kehittämistä pelien aikana.

Holopaisen omassa puolueessa vihreissä on ollut kannatusta myös vanhan hallin peruskorjaukselle. Holopainen itse ei ole samoilla linjoilla. Hän pitää silti mahdollisena, että eri vaihtoehdoista äänestetään valtuuston kokouksessa.

– Olen ollut mukana toimitilalautakunnan työssä ja mielestäni peruskorjaus ei ole vaihtoehto. Se olisi tekohengitystä eikä se tuollaisilla summilla ole järkevää.

Hallin peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu 15-17 miljoonaa euroa.

Uudet sijoittajat eivät päätä kääntäneet

Viime perjantaina keskustaan rakennettavan monitoimiareenan tueksi ilmoittautui joukko eteläkarjalaisia yrittäjiä.

He olisivat valmiita rahoittamaan Liiga-SaiPan pukuhuone- ja pesuhuonetilat Lappeenrannan uudessa monitoimiareenassa. Yhteissumma on vajaa miljoona euroa, joka on jaettu erisuuruisiin osuuksiin.

Tämä tarjous ei kääntänyt kaupunginhallituksen kantaa. Yrittäjien tarjous koski ainoastaan keskustan vaihtoehtoa.

Risto Kakkola arvostaa viime hetkillä tullutta tarjousta, mutta se ei nyt riittänyt.

– Hieno juttu, että kaupunkia ja SaiPaa haluttiin tukea tällä tavalla. Loppuraportin vaihtoehdot ovat olleet esillä jo puoli vuotta. Olisin toivonut avauksia jo aikaisemmin ja hieman suuremmilla summilla. Toivottavasti he näkevät mahdollisuuksia myös Kisapuistossa, Kakkola sanoo.

Etelä-Saimaan viime viikolla tekemän kyselyn perusteella Lappeenrannan 51 valtuutetusta 30 kannattaa jäähallin sijoituspaikaksi Kisapuistoa.

Uutista päivitetty 19.10.2020 kello 17.30. Lisätty Juha Härkösen ja Riitta Munnukan vaille kannatusta jääneet esitykset.

Uutista päivitetty 19.10.2020 kello 18.20. Lisätty Risto Kakkolan ja Hanna Holopaisen kommentteja.