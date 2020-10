Kaksi uutta koronatapausta Lappeenrannassa sunnuntaina – Eksoten alueella nyt 71 tartuntaa, Lappeenrannassa 50

Etelä-Karjalan alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa sunnuntaina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n koronakartan mukaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten alueella on todettu tähän mennessä 71 tartuntaa.

Kaksi tuoreinta tapausta on löydetty Lappeenrannasta, jossa tartuntojen kokonaisluku on nyt 50. Imatralla luku on edelleen 10.

Taudin ilmaantuvuusluku edellisten kahden viikon ajalta on Etelä-Karjalassa 12,6.

Koko maassa 196 uutta tapausta

Suomessa on raportoitu 196 uutta koronavirustartuntaa, THL kertoo.

Kahdessa viikossa on raportoitu 2 850 tartuntaa, mikä on 534 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Taudin ilmaantuvuus koko maassa on THL:n mukaan kahden viime viikon ajalta 44,6 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Yhteensä tartuntoja on Suomessa todettu 14 848.