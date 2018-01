Sisällissota oli amatöörien sota: Aseistus ja ampumataidot sekä valkoisten että punaisten puolella olivat melko vaatimattomia Suomen historian dosentti Marko Tikka: Kun vuoden 1918 sodan hyväksyy osaksi historiaa, sodan tapahtumiin ei tarvitse ottaa poliittista kantaa. Pekka Hyökki Suomen historian dosentti Marko Tikka muistuttaa, että kun sisällissodan hyväksyy historiana, siihen ei tarvitse ottaa poliittista kantaa.

Vuoden 1918 sisällissodassa sai surmansa Etelä-Karjalan alueella kaikkiaan 1545 ihmistä. Uhreista oli punaisia 1114, valkoisia 292 sekä 100 muuta siviiliä.

Suomen historian dosentti ja tutkija Marko Tikka Tampereen yliopistosta huomauttaa, että eniten ihmishenkiä menetettiin erilaisiin sairauksiin vankileirien surkeissa oloissa.

Kun puhutaan kaikista sodassa surmansa saaneista, leireillä menehtyi reilu kolmannes kaikista uhreista.

Vajaa kolmannes oli rintamataisteluissa kaatuneita, ja kolmannes kuoli terrorin uhreina.

Sodan katsottiin alkaneen 27. tammikuuta, kun punakaartit ottivat haltuunsa Helsingin.

Tammikuun aikana oli useita kahakoita Etelä-Suomessa, niistä lähin Taavetissa.

Taistelua rautateiden herruudesta

Lappeenranta kuului sodan sivurintamiin, sillä varsinaiset taistelut keskittyivät rautateiden varsille. Se, joka hallitsi tärkeätä kuljetusväylää, oli niskan päällä.

Kaakossa rintamalinjat perustettiin Pietari— Viipuri— Kouvola-rataosuuden vaiheille.

Pahimmat punaisten terrorin alueet olivat Akaan Toijala ja Valkeala Kouvolan kyljessä.

— Kaikkein ankarimmat yhteenotot käytiin Hämeen rintamalla, Tampereen piirityksen ja valtauksen yhteydessä.

Hämeessä menetti henkensä puolet kaikista sodassa kaatuneista.

Lappeenrannan seudulla taistelurintamat muodostuivat Joutsenosta Jääskeen ja Savitaipaleelle rintama Etelä-Savon suuntaan. Myös Kannaksella sodittiin.

Kansan Arkisto Valkokaartilaiset vartioivat Ilmajoella tykkejä, jotka oli saatu sotasaaliiksi venäläisiltä.

Rautjärvi Suomen valkoisin

Marko Tikka pitää sisällissotaa amatöörimäisenä sotana.

Aseistus ja ampumataidot olivat melko vaatimattomia, ja talvioloissa liikkuminen oli hyvin usein suksien varassa.

Sotimisessa ja aktiivisuudessa oli suurta vaihtelua paikkakunnittain.

Tutkija poimii esimerkin Rautjärvestä, joka oli mieslukuun suhteutettuna Suomen valkoisin.

Sinne oli perustettu kunnallinen suojeluskunta syksyllä 1917, joten miehistö valkoisiin joukkoihin oli valmiina sodan syttyessä.

Vanhan väen upseeri, kapteeni Edvard Astola, harjoitutti ja piti joukot koossa.

Rautjärven valkoisuutta selittää pitäjän sosiaalinen rakenne.

— Rautjärvellä oli muutama pieni saha, ja kaikki talolliset olivat tasaisen rikkaita tai tasaisen köyhiä.

Vastakohdaksi nousee punainen Lauritsala isoine teollisuus- ja maataloustyöväestöineen.

— Tai Suomenniemi, joka jäi sodassa valkoisten läpikulkupaikaksi.

Marko Tikka lisää, että sotaa leimasi myös passiivisuus. Suuri osa väestöstä ei lähtenyt heti joukolla mukaan.

"Vereslihalla ei olla enää"

Sisällissota nousee tutkijan näkökulmasta katsoen julkiseen keskusteluun noin kymmenen vuoden sykleissä.

Marko Tikka arvioi, että tiukka vastakkainasettelu on viime vuosikymmeninä alkanut laantua ja laantunee edelleen.

— Vereslihalla on oltu, mutta ei olla enää. Ihmiset hyväksyvät, että sota on muuttunut historiaksi. Ei tarvitse olla poliittista kantaa siihen, mitä on tapahtunut 100 vuotta sitten.

Hän sanoo tavanneensa ja kuulleensa sekä valkoisten että punaisten kannattajia.

— Kaikki saavat pitää oman tulkintansa. Historian tutkimuksen kentässä ei kuitenkaan enää ole kauheita eroja siinä, mitä on todettu tapahtuneen.