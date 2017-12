Ruokolahden Huuhanranta ehdolla vuoden retkipaikaksi — Kahdentoista kilpakumppanin joukossa ovat muun muassa Helsingin Isosaari ja Pyhä-Luoston Noitatunturi Pitkä hiekkaranta ja harjumainen alue on monen harjukasvin ja hyönteislajin esiintymispaikka. Mika Strandén Huuhanrantaan pääsee Saimaalta kanootilla. Isompi vene täytyy jättää matalikon vuoksi kauemmas.

Ruokolahden Huuhanranta on ehdolla vuoden retkipaikaksi. Äänestys vuoden retkipaikasta on käynnissä retkipaikka.fi -sivustolla. Ehdolla on kaksitoista erilaista retkikohdetta eri puolilta Suomea.



Huuhanrannan alueelle on rakennettu retkeilijöitä varten laavu, polttopuukatos, kompostikäymälä ja jäteastia. Pitkä hiekkaranta ja harjumainen alue on monen harjukasvin ja hyönteislajin esiintymispaikka.

Vuoden 2017 retkipaikka -voitosta kisaavat lisäksi Lopen Iso-Melkutin, Helsingin Isosaari, Kiuruveden Paljakanvuori, Raision alppiruusupuisto, Sastamalan Ritajärven luonnonsuojelualue, Saarijärven Pyhäkankaan karsikko ja Sonkajärven Volokinpolku sekä kansallispuistokohteista Punainenhiekka Pallas-Yllästunturilla, Noitatunturi Pyhä-Luostolla, Joutsniemi Leivonmäellä sekä Riisitunturi.



Äänestys päättyy vuoden loppuun mennessä.



Viime vuonna Vuoden retkipaikka -tittelin sai upealla äänivyöryllä Kokkolan Vattajanniemi. Vuodentakaisessa äänestyksessä suomalaiset luonnon- ja retkeilynystävät antoivat suosikkikohteilleen yhteensä yli 2250 ääntä.